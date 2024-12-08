Прогнозы сбылись: критиковавший регион полпред Серышев прибыл с визитом в Омск

Posted 8 декабря, 07:20
Published 8 декабря, 07:20
Modified 8 декабря, 07:22
Updated 8 декабря, 07:22
Как и говорилось ранее, в Омскую область в воскресенье, 8 декабря, приехал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев. Сегодня у него уже прошла встреча с губернатором Омской области Виталием Хоценко, на которой обсуждались многие приоритетные направления развития региона.
Во время встречи глава региона озвучил предварительные итоги реализации нацпроектов и поручений Владимира Путина в 2024 году и обозначил приоритеты на следующий год. Область, напомним, получит на три года федеральную субсидию в размере 1,9 млрд рублей для модернизации коммунальной инфраструктуры. На 2025 год запланирован также старт реализации второй программы по расселению аварийного жилья.
Отдельно Серышев с Хоценко обсудили строительство аэропорта «Омск — Федоровка» в регионе, Северного обхода и операционного центра Клинико-хирургического медицинского центра. Не обошлось и без обсуждения проблемного вопроса по отоплению. Отопительный сезон в регионе стартовал не слишком гладко. В итоге полпред в конце прошлого месяца даже раскритиковал неполучение Омском паспорта готовности к отопительному сезону.