Прогнозы сбылись: критиковавший регион полпред Серышев прибыл с визитом в Омск

Во время встречи глава региона озвучил предварительные итоги реализации нацпроектов и поручений Владимира Путина в 2024 году и обозначил приоритеты на следующий год. Область, напомним, получит на три года федеральную субсидию в размере 1,9 млрд рублей для модернизации коммунальной инфраструктуры. На 2025 год запланирован также старт реализации второй программы по расселению аварийного жилья.