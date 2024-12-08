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Posted 8 декабря, 07:20

Published 8 декабря, 07:20

Modified 8 декабря, 07:22

Updated 8 декабря, 07:22

В Омск 8 декабря прибыл полпред Анатолий Серышев

Прогнозы сбылись: критиковавший регион полпред Серышев прибыл с визитом в Омск

8 декабря 2024, 07:20
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области.

В Омск 8 декабря прибыл полпред Анатолий Серышев

У полномочного представителя президента в СФО произошла встреча с губернатором Омской области.

Как и говорилось ранее, в Омскую область в воскресенье, 8 декабря, приехал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев. Сегодня у него уже прошла встреча с губернатором Омской области Виталием Хоценко, на которой обсуждались многие приоритетные направления развития региона.

Во время встречи глава региона озвучил предварительные итоги реализации нацпроектов и поручений Владимира Путина в 2024 году и обозначил приоритеты на следующий год. Область, напомним, получит на три года федеральную субсидию в размере 1,9 млрд рублей для модернизации коммунальной инфраструктуры. На 2025 год запланирован также старт реализации второй программы по расселению аварийного жилья.

Отдельно Серышев с Хоценко обсудили строительство аэропорта «Омск — Федоровка» в регионе, Северного обхода и операционного центра Клинико-хирургического медицинского центра. Не обошлось и без обсуждения проблемного вопроса по отоплению. Отопительный сезон в регионе стартовал не слишком гладко. В итоге полпред в конце прошлого месяца даже раскритиковал неполучение Омском паспорта готовности к отопительному сезону.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Владимир Путин#Отопление#Строительство#Аэропорт#Аварийное жилье#Новости#Анатолий серышев#Нацпроекты#Федеральная субсидия#Северный обход#Виталий Хоценко#СФО
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