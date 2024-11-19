Свалка свиных голов, нашествие тараканов и вечернике пробки. Омск сегодня

По словам омичей, в палах хирургического отделения БСМП-1 невозможно находиться из-за обилия тараканов. В региональном минздраве рассказали, что больница заключила договор со специализированной организацией, которая проводит обработку отделений по графику, но пользователи в это не верят. Одна из омичек утверждает, что ни разу не видела, как с насекомыми борются на самом деле.