Свалка свиных голов, нашествие тараканов и вечернике пробки. Омск сегодня

Posted 19 ноября, 14:21
Published 19 ноября, 14:21
Modified 19 ноября, 14:21
Updated 19 ноября, 14:21
Новость №1. В Омске нашли свалку с тушами свиней
Омичи обнаружили несколько мешков с останками свиней прямо в лесополосе между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая в Октябрьском округе. Омич указал примерное местоположение останков животных. Вокруг расположены промышленные предприятия, а со стороны улицы 3-й Молодежной находятся жилые дома. Сейчас по этому факту проводит проверку следственный комитет.
Новость №2. Омичи рассказали о нашествии тараканов в БСМП-1
По словам омичей, в палах хирургического отделения БСМП-1 невозможно находиться из-за обилия тараканов. В региональном минздраве рассказали, что больница заключила договор со специализированной организацией, которая проводит обработку отделений по графику, но пользователи в это не верят. Одна из омичек утверждает, что ни разу не видела, как с насекомыми борются на самом деле.
Новость №3. В вечерний час-пик на омских дорогах образовались длинные пробки
Сегодня вечером на омских дорогах образовались 8-балльные пробки, во многих районах ситуацию осложняют ДТП. Самые длинные заторы застали водителей, которые решили поехать по Красному пути, Мира, Гагарина, Маяковского, Енисейской, 70 лет Октября. Также бордовым «подсвечен» метромост в сторону левого берега.