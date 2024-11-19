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Posted 19 ноября, 14:21

Published 19 ноября, 14:21

Modified 19 ноября, 14:21

Updated 19 ноября, 14:21

Иллюстрация

Свалка свиных голов, нашествие тараканов и вечернике пробки. Омск сегодня

19 ноября 2024, 14:21
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске нашли свалку с тушами свиней

Омичи обнаружили несколько мешков с останками свиней прямо в лесополосе между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая в Октябрьском округе. Омич указал примерное местоположение останков животных. Вокруг расположены промышленные предприятия, а со стороны улицы 3-й Молодежной находятся жилые дома. Сейчас по этому факту проводит проверку следственный комитет.

Омская прокуратура проверит, кто выбросил свиные головы в лесополосе
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Новость №2. Омичи рассказали о нашествии тараканов в БСМП-1

По словам омичей, в палах хирургического отделения БСМП-1 невозможно находиться из-за обилия тараканов. В региональном минздраве рассказали, что больница заключила договор со специализированной организацией, которая проводит обработку отделений по графику, но пользователи в это не верят. Одна из омичек утверждает, что ни разу не видела, как с насекомыми борются на самом деле.

Пациенты Омской больницы пожаловались на мерзких тварей
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Новость №3. В вечерний час-пик на омских дорогах образовались длинные пробки

Сегодня вечером на омских дорогах образовались 8-балльные пробки, во многих районах ситуацию осложняют ДТП. Самые длинные заторы застали водителей, которые решили поехать по Красному пути, Мира, Гагарина, Маяковского, Енисейской, 70 лет Октября. Также бордовым «подсвечен» метромост в сторону левого берега.

«Пропустите, рыбки рожают!»: Омск сковали 8-балльные пробки
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