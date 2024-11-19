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Posted 19 ноября, 12:58

Published 19 ноября, 12:58

Modified 19 ноября, 13:00

Updated 19 ноября, 13:00

«Пропустите, рыбки рожают!»: Омск сковали 8-балльные пробки

«Пропустите, рыбки рожают!»: Омск сковали 8-балльные пробки

19 ноября 2024, 12:58
Фото: 1MI.
Движение затруднено практически на всех основных магистралях.

Традиционно рабочий день заканчивается пробками на дорогах, особенно в холодный сезон года. По данным 2ГИС, в сегодняшний вечерний час-пик заторы достигают 8 баллов. Ситуацию также осложняют ДТП.

Самые длинные пробки застали водителей, которые решили поехать по Красному пути, Мира, Гагарина, Маяковского, Енисейской, 70 лет Октября. Также бордовым «подсвечен» метромост в сторону левого берега.

Фото: 2ГИС

В сервисе 2ГИС и социальных сетях омичи оставляют комментарии о сложившейся ситуации на дорогах. Вот некоторые из них:

  • «Ставим лайки, кто на хоккей»;
  • «Да начнется ад»;
  • «Пустите, рыбка голодная дома»;
  • «Пропустите, каждому по булочке дам».
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#Ольга Скворцова#Транспорт#ДТП#Хоккей#Дороги#Пробки#Омск#Социальные сети#Левый берег#Метромост#Дорожное движение#Магистраль#Заторы#2ГИС#70 лет Октября#Гагарина#Комментарии#Вечерний час-пик
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