«Пропустите, рыбки рожают!»: Омск сковали 8-балльные пробки

Posted 19 ноября, 12:58
Published 19 ноября, 12:58
Modified 19 ноября, 13:00
Updated 19 ноября, 13:00
Традиционно рабочий день заканчивается пробками на дорогах, особенно в холодный сезон года. По данным 2ГИС, в сегодняшний вечерний час-пик заторы достигают 8 баллов. Ситуацию также осложняют ДТП.
Самые длинные пробки застали водителей, которые решили поехать по Красному пути, Мира, Гагарина, Маяковского, Енисейской, 70 лет Октября. Также бордовым «подсвечен» метромост в сторону левого берега.
В сервисе 2ГИС и социальных сетях омичи оставляют комментарии о сложившейся ситуации на дорогах. Вот некоторые из них: