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Posted 19 ноября, 07:10

Published 19 ноября, 07:10

Modified 19 ноября, 07:13

Updated 19 ноября, 07:13

Омская прокуратура проверит, кто выбросил свиные головы в лесополосе

Омская прокуратура проверит, кто выбросил свиные головы в лесополосе

19 ноября 2024, 07:10
Фото: Предоставлено Городу55.
Останки животных обнаружили местные жители в районе улицы 3-я Молодежная.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура проведет проверку после публикации нашего издания информации о выброшенных свиных тушах и головах в лесополосе. Житель Октябрьского округа накануне обнаружил шокирующую находку в районе улицы 3-я Молодежная.

«Сегодня и. о. Омского межрайонного природоохранного прокурора с привлечением специалистов контролирующих органов осуществит выезд на место в целях установления обстоятельств произошедшего. По результатам проводимой проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту Города55 в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что подобные отходы необходимо сжигать или захоранивать в специально отведенных местах. Нарушителей правил утилизации ждет штраф: для физических лиц — от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для предпринимателей — от 500 000 до 700 000 рублей.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Экология#Проверка#Прокурорская проверка#Проверка прокуратуры#Омская прокуратура#Свиные туши
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