Омская прокуратура проверит, кто выбросил свиные головы в лесополосе

Отметим, что подобные отходы необходимо сжигать или захоранивать в специально отведенных местах. Нарушителей правил утилизации ждет штраф: для физических лиц — от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для предпринимателей — от 500 000 до 700 000 рублей.