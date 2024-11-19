Омская прокуратура проверит, кто выбросил свиные головы в лесополосе

Posted 19 ноября, 07:10
Published 19 ноября, 07:10
Modified 19 ноября, 07:13
Updated 19 ноября, 07:13
Омская межрайонная природоохранная прокуратура проведет проверку после публикации нашего издания информации о выброшенных свиных тушах и головах в лесополосе. Житель Октябрьского округа накануне обнаружил шокирующую находку в районе улицы 3-я Молодежная.
«Сегодня и. о. Омского межрайонного природоохранного прокурора с привлечением специалистов контролирующих органов осуществит выезд на место в целях установления обстоятельств произошедшего. По результатам проводимой проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту Города55 в пресс-службе областной прокуратуры.
Отметим, что подобные отходы необходимо сжигать или захоранивать в специально отведенных местах. Нарушителей правил утилизации ждет штраф: для физических лиц — от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для предпринимателей — от 500 000 до 700 000 рублей.