Пациенты Омской больницы пожаловались на мерзких тварей

Posted 19 ноября, 08:08
Published 19 ноября, 08:08
Modified 19 ноября, 08:13
Updated 19 ноября, 08:13
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск онлайн». По словам омичей, в хирургическом отделении в палатах невозможно находиться.
«Лежала в феврале в гинекологии, Стасики (тараканы) только так по ночам бегали, но так как они людей не трогают мне было как-то на них наплевать, главное, что меня лечили и домой не привезла».
«Лежал неделю в урологии с 14 октября по 21 октября и ни разу не видел, как борются с тараканами, если в вашем понимании влажная уборка в палатах это борьба с тараканами, то да, влажную уборку проводят каждый день!».
Некоторые придерживаются другого мнения.
«Лежала в урологии и ни разу не встречала ни того, ни другого».
В комментарии под записью пришло региональное министерство здравоохранения. По информации ведомства, у БСМП №1 заключен договор со специализированной организацией, которая проводит дезинсекционные мероприятия. Обработка отделений проводится по графику. При необходимости проводится дополнительная обработка отделения.
«Борьба с тараканами ведется в постоянном режиме, но для проведения тотальной обработки было бы необходимо закрыть всю больницу на несколько дней, что не представляется возможным по объективным причинам», — заключили в министерстве.
Напомним, что это не первый визит тараканов в БСМП №1.