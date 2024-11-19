Пациенты Омской больницы пожаловались на мерзких тварей

В комментарии под записью пришло региональное министерство здравоохранения. По информации ведомства, у БСМП №1 заключен договор со специализированной организацией, которая проводит дезинсекционные мероприятия. Обработка отделений проводится по графику. При необходимости проводится дополнительная обработка отделения.