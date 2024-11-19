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Posted 19 ноября, 08:08

Published 19 ноября, 08:08

Modified 19 ноября, 08:13

Updated 19 ноября, 08:13

Омичи рассказали о нашествии тараканов в БСМП-1

Пациенты Омской больницы пожаловались на мерзких тварей

19 ноября 2024, 08:08
Фото: chatgpt.

Омичи рассказали о нашествии тараканов в БСМП-1

Очевидцы говорят, что медперсонал знает о живности и ничего не предпринимает. Наводить порядок вынуждены пациенты.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск онлайн». По словам омичей, в хирургическом отделении в палатах невозможно находиться.

«Лежала в феврале в гинекологии, Стасики (тараканы) только так по ночам бегали, но так как они людей не трогают мне было как-то на них наплевать, главное, что меня лечили и домой не привезла».
«Лежал неделю в урологии с 14 октября по 21 октября и ни разу не видел, как борются с тараканами, если в вашем понимании влажная уборка в палатах это борьба с тараканами, то да, влажную уборку проводят каждый день!».

Некоторые придерживаются другого мнения.

«Лежала в урологии и ни разу не встречала ни того, ни другого».

В комментарии под записью пришло региональное министерство здравоохранения. По информации ведомства, у БСМП №1 заключен договор со специализированной организацией, которая проводит дезинсекционные мероприятия. Обработка отделений проводится по графику. При необходимости проводится дополнительная обработка отделения.

«Борьба с тараканами ведется в постоянном режиме, но для проведения тотальной обработки было бы необходимо закрыть всю больницу на несколько дней, что не представляется возможным по объективным причинам», — заключили в министерстве.
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#Ольга Акамова#Омск#Жалобы#Новости#Пациенты#Тараканы#Гигиена#Медперсонал
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