Хоккеист Щитов заявил, что тренер-иностранец сможет исправить ситуацию в «Авангарде»

Противоположной позиции придерживается трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. Он считает, что приглашение Тодда Рирдена в «Авангард» — очень рискованный шаг. Есть вероятность, как отметил Давыдов, что на решение позвать в клуб иностранца повлиял удачный опыт соперников. «Эксперимент» прошел удачно, например, в Челябинске: в этом сезоне местный «Трактор» возглавил канадец Беруа Гру и уже хорошо зарекомендовал себя.