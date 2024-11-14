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Posted 14 ноября, 10:27

Published 14 ноября, 10:27

Modified 15 ноября, 04:15

Updated 15 ноября, 04:15

Хоккеист Щитов заявил, что тренер-иностранец сможет исправить ситуацию в «Авангарде»

Хоккеист Щитов заявил, что тренер-иностранец сможет исправить ситуацию в «Авангарде»

14 ноября 2024, 10:27
Фото: ХК «Авангард».
По мнению Никиты Щитова, специалист из Америки сможет правильно построить игру команды и выведет омичей в плей-офф.

Бывший хоккеист «Спартака» Никита Щитов высказался о возможном переходе в «Авангард» нового тренера — 53-летнего Тодда Рирдена. Игрок считает, что иностранный специалист сумеет исправить ситуацию в клубе.

«Слышал, что „Авангард“ может возглавить тренер из НХЛ. Возможно, он все возьмет в свои руки, построит правильно тренировочный процесс и команда поднимется в плей‑офф. До этого „Авангард“ возглавлял Боб Хартли, и он хорошо себя зарекомендовал. В клубе думают, что лучше пригласить тренера из‑за океана. За границей есть хорошие специалисты с именем, с опытом работы в НХЛ и с игроками высокого уровня», — сказал Щитов.
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«Думаю, что иностранный тренер может поставить „Авангарду“ хороший хоккей. Он должен выправить ситуацию. Хотя все может быть: человек попадает в новую для себя обстановку и в новый коллектив. Посмотрим, как он приживется, будет ли ему помогать руководство клуба и кто будут его помощники. Но, думаю, все будет нормально. Возможно, „Авангард“ посоветовался с российскими хоккеистами, которые играли под его руководством, и он получил хорошие рекомендации, — передает слова Щитова „РБ Спорт“.

Противоположной позиции придерживается трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. Он считает, что приглашение Тодда Рирдена в «Авангард» — очень рискованный шаг. Есть вероятность, как отметил Давыдов, что на решение позвать в клуб иностранца повлиял удачный опыт соперников. «Эксперимент» прошел удачно, например, в Челябинске: в этом сезоне местный «Трактор» возглавил канадец Беруа Гру и уже хорошо зарекомендовал себя.

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