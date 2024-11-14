«Был очень жесткий разговор»: Сергей Звягин высказался о поражении «Динамо»

Звягин вспомнил и о Райане Спунере, который в сентябре вернулся в Омск, а сейчас вновь рискует покинуть расположение команды. Тренер не стал комментировать внутреннюю ситуацию в клубе по этому вопросу, но добавил, что форвард все еще готов помогать команде и «Авангард» может на него рассчитывать.