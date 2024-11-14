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Posted 14 ноября, 10:46

Published 14 ноября, 10:46

Modified 14 ноября, 10:48

Updated 14 ноября, 10:48

«Был очень жесткий разговор»: Сергей Звягин высказался о поражении «Динамо»

«Был очень жесткий разговор»: Сергей Звягин высказался о поражении «Динамо»

14 ноября 2024, 10:46
Фото: ХК «Авангард».
Главный тренер «ястребов» назвал главные причины проигрыша и рассказал, какая атмосфера была в раздевалке между периодами.

Вчера в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:5. Первую шайбу «ястребы» смогли забросить только в третьем периоде, соперник тем временем вел 0:3.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер омской команды Сергей Звягин поздравил москвичей с победой и прокомментировал ход игры.

«Соперника с победой. Хорошая, мощная команда, первое звено очень мастеровитое, и всю разницу, весь задел, они сделали во втором периоде. Два быстрых гола один за другим во втором периоде. Наши ребята молодцы, что не опустили руки, в третьем периоде очень насели на соперника, до конца играли и проявили характер», — передает слова Звягина «Чемпионат».

Главный тренер отметил, что вратарь Павел Хомченко провел хороший матч даже несмотря на пять пропущенных шайб. Игра в атаке при этом складывалась далеко не всегда.

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Первая смена, как отметил Звягин, была достаточно энергичной, но ее прервало обидное удаление. Дальше ситуация складывалась хуже: темп сбился, вторую половину первого периода и второй период омичи проигрывали очень много борьбы.

«Где-то соперник владел шайбой, были потери в средней зоне. Я думаю, что в этом нужно отдать должное сопернику тоже, потому что хороший темп поддерживали. В третьем периоде я не думаю, что только после гола как-то воспряли. Там с первой смены сразу видно было, что ребята в раздевалке приняли решение, что будем биться до конца», — добавил Звягин.
Фото: ХК «Авангард»

Звягин вспомнил и о Райане Спунере, который в сентябре вернулся в Омск, а сейчас вновь рискует покинуть расположение команды. Тренер не стал комментировать внутреннюю ситуацию в клубе по этому вопросу, но добавил, что форвард все еще готов помогать команде и «Авангард» может на него рассчитывать.

После второго периода матча с «Динамо» в раздевалке омичей состоялся серьезный разговор. Его деталями также поделился Сергей Звягин.

«Я знаю, что у ребят разговор состоялся, и мне, естественно, тоже пришлось это делать, но решение должно было быть за ребятами, какой будет третий период, как команда будет выглядеть. Мы будем продолжать проигрывать борьбу и слушать, как болельщики нас освистывают? Или мы просто примем решение, что, несмотря на то, как трудно будет, не получилось в одной смене, значит, следующей нужно опять это делать», — рассказал он.

Сейчас «Авангард» занимает 10 место в Восточной конференции, набрав 20 очков в 24 играх. Следующий матч омичи проведут на домашней арене, соперником «ястребов» станет Нефтехимик».

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