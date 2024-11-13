Омский «Авангард» планирует кардинальную перестройку в следующем сезоне

Напомним, что изменения в тренерском штабе «Авангарда» уже начались. Сейчас руководство клуба ведет переговоры с американским специалистом Тоддом Рирденом, который должен занять место Сергея Звягина. Ранее тренер возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз».