Омский «Авангард» планирует кардинальную перестройку в следующем сезоне

Posted 13 ноября, 11:04
Published 13 ноября, 11:04
Modified 13 ноября, 18:14
Updated 13 ноября, 18:14
В своем телеграм-канале спортивный журналист Артур Хайруллин рассказал, что в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» планирует основательную перестройку. Команда намерена вновь вернуться в первые ряды и бороться за Кубок Гагарина. Кроме того, омский клуб ждут серьезные изменения в игровом составе.
«Со следующего сезона Авангард собирается всерьез возвращаться в список претендентов на трофей. Помимо серьезного специалиста в роли главного тренера, планируется серьезное усиление состава. Мощнейшие бонусы, не попадающие под потолок, ну и в целом очень хорошие условия — говорят, что Авангард собирается идти по пути СКА. В вопросах зарплат и потолка», — написал Хайруллин.
В этом сезоне «ястребам» тяжело даются победы, больше одной подряд не было с середины сентября. Сейчас клуб занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 20 очков в 23 играх.
Такое заявление вызвало беспокойство среди болельщиков, ведь СКА в этом сезоне выступает очень нестабильно. «Аармейцы» проиграли пять матчей подряд и стали значительно ниже в турнирной таблице.
«Идти по пути СКА, ну это так себе утверждение, мы видим, куда опять идет Питер»
«Не надо по пути СКА идти, откровенно плохой пример»
«Зачем все это? Можно же и благодаря профессиональной работе коллектива добиваться успехов. Деньги далеко не всегда решают. Как и звездный состав», — считают фанаты «Авангарда»
Напомним, что изменения в тренерском штабе «Авангарда» уже начались. Сейчас руководство клуба ведет переговоры с американским специалистом Тоддом Рирденом, который должен занять место Сергея Звягина. Ранее тренер возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз».