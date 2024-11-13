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Posted 13 ноября, 09:51

Published 13 ноября, 09:51

Modified 13 ноября, 18:27

Updated 13 ноября, 18:27

Олимпийский чемпион Давыдов назвал рискованным приглашение Рирдена в «Авангард»

Олимпийский чемпион Давыдов назвал рискованным приглашение Рирдена в «Авангард»

13 ноября 2024, 09:51
Фото: gorod55.ru.
По мнению экс-хоккеиста, приглашать в омский клуб тренера без имени — сомнительная затея.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал возможное назначение 53-летнего Тодда Рирдена на пост главного тренера омского «Авангарда». По мнению Давыдова, это решение очень рискованное и даже сомнительное.

«Читал в прессе, что в Омске тоже хотят сменить тренера и везут какого-то канадца. Ладно бы еще Боумэна или Кинэна, но нет, парня совсем без имени, с какой-то немецкой фамилией. Рискованный эксперимент», — передает слова чемпиона спортс.

Виталий Давыдов предположил, что на такое решение повлиял удачный опыт других клубов, в частности челябинского «Трактора».

«Наверное, на всех в КХЛ повлияла история такого же неизвестного канадца — Гру, который проявляет себя в „Тракторе“. Но на месте Челябинска не спешил бы с выводами. В прошлом году „Трактор“ дошел до полуфинала, команда была готовая. Посмотрим, что будет в этом плей-офф, хватит ли Челябинск на весну», — добавил он.
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Напомним, что в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» планирует основательную перестройку. Об этом сообщил спортивный журналист Артур Хайруллин. По его информации, команда намерена вновь вернуться в первые ряды и бороться за Кубок Гагарина. Кроме того, омский клуб ждут серьезные изменения в игровом составе.

Однако есть и те изменения, которые приходится принимать вынужденно. 1 ноября «Авангард» неожиданно расторг контракт с одним из своих лидеров — канадцем Линденом Веем. Форвард уехал в Канаду из-за болезни ребенка, а потом подписал соглашение со швейцарским клубом «Фрибур‑Готтерон», что вызвало массу вопросов у болельщиков. Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков предположил, что Вей перевезет на лечение в эту страну больного ребенка, а сам будет выступать в местной лиге, чтобы не завершать карьеру и оплачивать лечение.

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