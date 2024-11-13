Олимпийский чемпион Давыдов назвал рискованным приглашение Рирдена в «Авангард»

Однако есть и те изменения, которые приходится принимать вынужденно. 1 ноября «Авангард» неожиданно расторг контракт с одним из своих лидеров — канадцем Линденом Веем. Форвард уехал в Канаду из-за болезни ребенка, а потом подписал соглашение со швейцарским клубом «Фрибур‑Готтерон», что вызвало массу вопросов у болельщиков. Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков предположил, что Вей перевезет на лечение в эту страну больного ребенка, а сам будет выступать в местной лиге, чтобы не завершать карьеру и оплачивать лечение.