Хоккеист Матвей Заседа высказался о переходе в «Авангард»

Напомним, что вчера «Авангард» на домашнем льду обыграл СКА со счетом 2:1.Счет на табло открыли омичи, шайбу забросил Рид Буше. После этого игрок СКА Евгений Кузнецов получил штраф за подножку и «ястребы» реализовали большинство, разрыв в счете увеличил Матвей Заседа. Во втором периоде «армеец» Валентин Зыков сократил отставание до 2:1, но общий итог встречи это изменить не смогло.