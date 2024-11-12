Хоккеист Матвей Заседа высказался о переходе в «Авангард»

Posted 12 ноября, 12:19
Published 12 ноября, 12:19
Modified 13 ноября, 04:25
Updated 13 ноября, 04:25
После победного матча со СКА на G-Drive Арене нападающий Матвей Заседа поделился эмоциями и рассказал, как проходила адаптация в омской команде.
«Отличные эмоции от игры! Главное — победа, но мы можем еще лучше. Мы будем прогрессировать и двигаться дальше. Когда был в Хабаровске, я все матчи „Авангарда“ смотрел. Тренировал многие моменты, катался с ребятами. Мне очень помогал тренер, помогала моя семья держать себя в форме как психологически, так и физически. Думаю, что я готов на все 100%. Постараюсь показывать это на льду», — рассказал нападающий.
Заседа добавил, что среди возможных вариантов перехода были не только российские клубы. Нападающего ждали и в Белоруссии, где, как отметил хоккеист, тоже сильный чемпионат.
«Там много хороших команд, это довольно-таки сильная лига. Ещё до всей этой ситуации поддерживал общение с некоторыми ребятами оттуда. В принципе, я мог туда перейти», — рассказал он.
«Ястреб признался, что не понимает, почему с ним так поступили в „Спартаке“, но не жалеет о таком исходе.
«В любом случае хорошо, что все так сложилось. Я очень рад находиться здесь, в „Авангарде“. Для меня то, что происходит сейчас — это лучшая ситуация», — добавил Заседа.
Напомним, что вчера «Авангард» на домашнем льду обыграл СКА со счетом 2:1.Счет на табло открыли омичи, шайбу забросил Рид Буше. После этого игрок СКА Евгений Кузнецов получил штраф за подножку и «ястребы» реализовали большинство, разрыв в счете увеличил Матвей Заседа. Во втором периоде «армеец» Валентин Зыков сократил отставание до 2:1, но общий итог встречи это изменить не смогло.