Нападающий Райан Спунер снова рискует покинуть расположение «Авангарда»

Posted 12 ноября, 10:25
Published 12 ноября, 10:25
Modified 12 ноября, 18:56
Updated 12 ноября, 18:56
Стало известно, что омский «Авангард» скоро снова может попрощаться с одним из игроков. По информации портала «Спорт-экспресс», руководство клуба недовольно игрой нападающего Райана Спунера. Сейчас в клубе думают над тем, как расстаться с канадским форвардом.
Интересно, что Спунер вернулся в «Авангард» чуть больше месяца назад и планировалось, что он пробудет в Омске минимум год. До этого, в сезоне 2023/2024, нападающий в составе «ястребов» выступал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но контракт с ним продлевать не стали.
«Я был счастлив, что удалось определиться с командой, что удалось вернуться в Омск, потому что многих ребят я знаю и со многими играл в прошлом году», — так комментировал свое возвращение форвард.
Ранее «Авангард» неожиданно расторг контракт с одним из своих лидеров — канадцем Линденом Веем. Форвард вынужденно уехал в Канаду из-за болезни ребенка. Недавно стало известно, что хоккеист уже заключил новое соглашение с клубом из Швейцарии. Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков предположил, что Вей перевезет на лечение в эту страну больного ребенка, а сам будет выступать за местный клуб «Фрибур‑Готтерон», чтобы не завершать карьеру и оплачивать лечение.
Напомним, что скоро в омском клубе может смениться и главный тренер. Сейчас руководство «Авангарда» ведет переговоры с американским специалистом Тоддом Рирденом, который возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз». За работу Рирден просит чуть более миллиона долларов.