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Posted 12 ноября, 10:25

Published 12 ноября, 10:25

Modified 12 ноября, 18:56

Updated 12 ноября, 18:56

Нападающий Райан Спунер снова рискует покинуть расположение «Авангарда»

Нападающий Райан Спунер снова рискует покинуть расположение «Авангарда»

12 ноября 2024, 10:25
Фото: ХК «Авангард».
Руководство команды недовольно результатами форварда после возвращения.

Стало известно, что омский «Авангард» скоро снова может попрощаться с одним из игроков. По информации портала «Спорт-экспресс», руководство клуба недовольно игрой нападающего Райана Спунера. Сейчас в клубе думают над тем, как расстаться с канадским форвардом.

Интересно, что Спунер вернулся в «Авангард» чуть больше месяца назад и планировалось, что он пробудет в Омске минимум год. До этого, в сезоне 2023/2024, нападающий в составе «ястребов» выступал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но контракт с ним продлевать не стали.

«Я был счастлив, что удалось определиться с командой, что удалось вернуться в Омск, потому что многих ребят я знаю и со многими играл в прошлом году», — так комментировал свое возвращение форвард.
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Ранее «Авангард» неожиданно расторг контракт с одним из своих лидеров — канадцем Линденом Веем. Форвард вынужденно уехал в Канаду из-за болезни ребенка. Недавно стало известно, что хоккеист уже заключил новое соглашение с клубом из Швейцарии. Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков предположил, что Вей перевезет на лечение в эту страну больного ребенка, а сам будет выступать за местный клуб «Фрибур‑Готтерон», чтобы не завершать карьеру и оплачивать лечение.

Напомним, что скоро в омском клубе может смениться и главный тренер. Сейчас руководство «Авангарда» ведет переговоры с американским специалистом Тоддом Рирденом, который возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз». За работу Рирден просит чуть более миллиона долларов.

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