Нападающий Райан Спунер снова рискует покинуть расположение «Авангарда»

Ранее «Авангард» неожиданно расторг контракт с одним из своих лидеров — канадцем Линденом Веем. Форвард вынужденно уехал в Канаду из-за болезни ребенка. Недавно стало известно, что хоккеист уже заключил новое соглашение с клубом из Швейцарии. Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков предположил, что Вей перевезет на лечение в эту страну больного ребенка, а сам будет выступать за местный клуб «Фрибур‑Готтерон», чтобы не завершать карьеру и оплачивать лечение.