Сергей Звягин назвал причину поражения «Авангарда» на Дальнем Востоке

Главный тренер также назвал причину поражения, по его мнению, ей стала сильная ротация состава. В частности, речь идет об отсутствии Линдена Вея, который был вынужден покинуть расположение «Авангарда» из-за проблем в семье. Также сказалось не попадание в заявку Райана Спунера.