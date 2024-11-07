Сергей Звягин назвал причину поражения «Авангарда» на Дальнем Востоке

Posted 7 ноября, 18:30
Published 7 ноября, 18:30
Modified 8 ноября, 04:05
Updated 8 ноября, 04:05
Сегодня завершилась дальневосточная выездная серия «Авангарда», правда, менее удачно, чем могло быть. После победы над «Амуром» омская команда уступила «Адмиралу» в овертайме. Счет встречи — 2:3.
Очередное поражение «ястребов» прокомментировал Сергей Звягин. Главный тренер уверен, что игроки выложились на максимум и до последнего думали о победе.
«Равная игра, команды играли в атаке и проявляли самоотверженность. Наши ребята нашли в себе силы сравнять счет на последних секундах, но обидно проиграли в овертайме. Лавка жила всю игру, ребята верили, шли в атаку до последнего и здорово, что труды вознаградились за две секунды до конца. Мы бьемся за каждое очко, в каждой игре за победу, сегодня не удалось забрать дополнительное», — сказал Звягин.
Главный тренер также назвал причину поражения, по его мнению, ей стала сильная ротация состава. В частности, речь идет об отсутствии Линдена Вея, который был вынужден покинуть расположение «Авангарда» из-за проблем в семье. Также сказалось не попадание в заявку Райана Спунера.
«Поменялось сочетание с уходом Линдена Вея, который был большой частью игры в большинстве. И Райан Спунер сегодня не играл, а игра в большинстве — тот аспект, в котором нужна сыгранность, здесь же практически с чистого листа все было. Но все равно могли сыграть лучше», — добавил тренер.
Об итогах матча высказался и недавно вернувшийся в «Авангард» нападающий Матвей Заседа. Хоккеист отметил, что команде не хватило владения шайбой в овертайме.
«Хорошая боевая игра, конечно, чуть-чуть не хватило реализации, может, где-то и мне нужно было забивать. Мы показали характер, команды, которые вырывают голы на последних секундах, достойны уважения. В овертайме не хватило владения шайбой, если бы она была у нас, возможно создали бы момент», — считает Заседа.
Напомним, что недавно омский хоккейный клуб заключил контракт с защитником Алексом Грантом. Соглашение рассчитано на два года. Также руководство «ястребов» думает над сменой главного тренера, место Сергея Звягина может занять канадец Жерар Галлан, руководство омичей смущает лишь цена контракта, которую требует специальист. По данным спортивных экспертов, она достигает 2,5 млн долларов.