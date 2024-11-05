«Как снег не голову»: Звягин прокомментировал неожиданный отъезд Линдена Вея в Канаду

Posted 5 ноября, 14:23
Published 5 ноября, 14:23
Modified 5 ноября, 15:09
Updated 5 ноября, 15:09
После победного матча в Хабаровске главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, почему расположение команды так резко покинул нападающий Линден Вей. По словам Звягина, клуб был к этому не готов, но другого выхода не было.
«Мы совершенно не были готовы к этому. Это как снег на голову. Очень переживаем за Линдена и его семью, за его ребенка. Не будем вдаваться в подробности, это частный вопрос. Я знал после одного из разговоров с Линденом несколько недель назад, что проблемы есть. Но они обострились, и ему было необходимо уехать», — передает слова Сергея Звягина «Матч ТВ».
Главный тренер также высказался о возможном возвращении Линдена в состав «Авангарда», отметив, что сейчас по этому поводу ведутся переговоры.
«Хотелось бы надеяться, что Линден вернется. По большей части из‑за того, что если он бы вернулся, это бы означало, что со здоровьем родных все в порядке. Но на данный момент есть тот состав, который вы видели. Менеджмент разговаривает, ведет работу», — добавил он.