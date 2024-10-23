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Posted 23 октября, 13:30

Published 23 октября, 13:30

Modified 23 октября, 13:34

Updated 23 октября, 13:34

«Это бизнес»: Спунер объяснил, почему вернулся в «Авангард» после разрыва контракта

«Это бизнес»: Спунер объяснил, почему вернулся в «Авангард» после разрыва контракта

23 октября 2024, 13:30
Фото: ХК «Авангард»
Нападающий признался, что был счастлив снова оказаться в Омске

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал, почему вернулся в клуб после неожиданного расторжения контракта по окончании прошлого сезона. По словам форварда, он был счастлив снова оказаться в Омске и не держит никаких обид на руководство.

«Тогда в клубе на меня не рассчитывали. Это бизнес, не нужно принимать все близко к сердцу. Я прекрасно понимал, что прошлый сезон я провел хорошо, так что когда предложение поступило, то я не думал как-то принимать на свой личный счет то, что произошло весной. Посчитал, что это отличный вариант и мне стоит вернуться», — передает слова Спунера «Чемпионат».

Напомним, что сейчас в сети активно обсуждается, кто может занять пост главного тренера «Авангарда», если Сергей Звягин сложит свои полномочия. Среди возможных вариантов, о которых говорят спортивные аналитики — канадский специалист Жерар Галлан и экс-хоккеист и спортивный директор чемпионского «Металлурга» Сергей Гомоляко.

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