Овертайм не удался: «Авангард» в гостях проиграл «Адмиралу» со сетом 2:3

Posted 7 ноября, 14:04
Published 7 ноября, 14:04
Modified 7 ноября, 14:07
Updated 7 ноября, 14:07
Сегодня, 7 ноября, во Владивостоке местный «Адмирал» принимал «Авангард» из Омска, игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.
Первая шайба оказалась в воротах практически сразу после стартового свистка, ее забросил нападающий «ястребов» Рид Буше. Форвард получил шайбу у лицевого борта, после чего оказался в правом кругу вбрасывания и одолел бывшего партнера по команде Андрея Мишурова.
После быстрого гола команды обменялись безрезультатными атаками. В середине периода на скамейку штрафников за подножку отправился защитник «Адмирала» Марио Грман, а через несколько минут после этого за такое же нарушение покинул лед защитник Либор Шулак. Омичи дважды оставались в большинстве, но не смогли им воспользоваться. Итог первого периода — 1:0.
Второй период начался с неудачной атаки «Авангарда», которой быстро воспользовались хозяева площадки. Счет сравнял нападающий Никита Сошников, он подхватил шайбу у левого борта, переместился в центр и результативно завершил атаку. В середине игрового отрезка удаление за подножку получил «ястреб» Николай Прохоркин, еще через пять минут на скамейку отправился его партнер по команде Илья Рейнгардт, на этот раз — за блокировку соперника.
«Адмирал» не сумел реализовать почти четырехминутное большинство, под занавес периода Степан Старков задержал соперника клюшкой и получил две минуты, но это не изменило положение дел на табло. Вторая двадцатиминутка закончилась с равным счетом.
На восьмой минуте третьего периода Степан Старков реабилитировался за свою ошибку и впервые в матче вывел «Адмирал» вперед. Хоккеист принял шайбу в левом круге вбрасывания и совершил удачный кистевой бросок.
«Авангард» оказался в опасном положении: соперник даже не думал выходить из чужой зоны, при этом было необходимо вернуть если не преимущество, то хотя бы равный счет. Следующую половину игрового отрезка команды поочередно атаковали друг друга, на последней минуте матча омичи приняли уже традиционную тактику — шесть полевых игроков и пустые ворота. На этот раз задумка оказалась удачной — за секунды до финальной сирены Рид Буше забросил шайбу в ворота Андрея Мишурова.
Победа в овертайме осталась за «Адмиралам», Старков отдал передачу нападающему Вячеславу Основину, а тот с ходу бросил в ближний угол ворот. Итог встречи — 3:2 в пользу хозяев льда.
Напомним, что в ближайшее время в «Авангарде» может смениться главный тренер, одна из основных кандидатур на это место — канадский специалист Жерар Галлан. Главная проблема — в величине контракта, которую требует экс-тренер сборной Канады и ведущих клубов НХЛ. По информации хоккейных экспертов, сумма достигает 2,5 миллионов долларов.