Овертайм не удался: «Авангард» в гостях проиграл «Адмиралу» со сетом 2:3

«Авангард» оказался в опасном положении: соперник даже не думал выходить из чужой зоны, при этом было необходимо вернуть если не преимущество, то хотя бы равный счет. Следующую половину игрового отрезка команды поочередно атаковали друг друга, на последней минуте матча омичи приняли уже традиционную тактику — шесть полевых игроков и пустые ворота. На этот раз задумка оказалась удачной — за секунды до финальной сирены Рид Буше забросил шайбу в ворота Андрея Мишурова.