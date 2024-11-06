Люди больше не нужны? Как «умные» технологии могут изменить бизнес в Омске

Тем не менее уже существует целый набор отраслей, где подобные достижения науки и техники не только востребованы, но и могут показать себя во всей красе — это сельское хозяйство и логистика. Вот только тема наземных беспилотников не так проста, как может показаться на первый взгляд: если «дроны» уже стали надежными помощниками спасателей и правоохранительных органов, то наземная техника нуждается в очень серьезной инфраструктуре и наблюдении — земная «навигация» куда сложнее воздушной и подвержена целому ряду формальностей и требований безопасности.