Люди больше не нужны? Как «умные» технологии могут изменить бизнес в Омске

Posted 6 ноября, 11:22
Published 6 ноября, 11:22
Modified 6 ноября, 11:24
Updated 6 ноября, 11:24
Однако развитие технологий подобного уровня требует не только хорошего взаимодействия предпринимателей и власти, заинтересованных в выгоде и прогрессе, но и отдельного сектора экономики — умные технологии, как и машинный интеллект, хоть и близки к повсеместному внедрению, но по-прежнему остаются крайне дорогими инструментами.
Тем не менее уже существует целый набор отраслей, где подобные достижения науки и техники не только востребованы, но и могут показать себя во всей красе — это сельское хозяйство и логистика. Вот только тема наземных беспилотников не так проста, как может показаться на первый взгляд: если «дроны» уже стали надежными помощниками спасателей и правоохранительных органов, то наземная техника нуждается в очень серьезной инфраструктуре и наблюдении — земная «навигация» куда сложнее воздушной и подвержена целому ряду формальностей и требований безопасности.
«Прежде всего, нормативно-правовая база, то что беспокоит бизнес, беспокоит нас, ну допустим вот столкнулся грузовик не дай Бог с каким-то автомобилем и какая-то авария произошла, кто за что отвечает, какова ответственность, каким образом это должно регулироваться, какие страховки и прочее, кто куда может обратиться, где в каких органах это разбирается, в арбитражных судах, государственных, негосударственных и так далее», — отмечает Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
Индустрия автономного транспорта в Российской Федерации, на данный момент, пока что находится на первых этапах развития — об этом свидетельствуют все возникающие вопросы правового регулирования, а также различные исследования, направленные на оценку потенциальной пользы от появления беспилотных «трудяг» на полях и дорогах.
Например, по расчетам Министерства транспорта РФ, применение беспилотных грузовиков на трассе М-11 позволит на 25% ускорить перевозки, а их себестоимость сократится на 15%. Более того, уже существуют и планы, согласно которым, к 2030 году «коридоры» для беспилотного транспорта охватят порядка 19 тыс километров федеральных трасс по всей стране. И это — лишь один из примеров возможной пользы от исключения «человеческого фактора» в рутинных или очень опасных задачах.
«У нас „Ласточка“ уже пошла по МЦК, беспилотная первая уже прошла, у нас по трассе М-11 уже ходят беспилотные грузовики Москва — Санкт-Петербург. У нас в прошлом году запустили паром „Генерал Черняховский“, который тоже беспилотный, курсирует между Устюгом и Балтийском», — подчеркнул Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
Кроме того, экономика тоже не стоит на месте и создает все новые мощности для обеспечения многообещающего направления бизнеса всем необходимым. Как нам удалось выяснить, сейчас индустрия «беспилотников» представлена несколькими векторами работы:
И, разумеется, «выпадение» какого-либо элемента может серьезно затормозить развитие всей отрасли в целом. Однако охватить весь спектр необходимых производств в рамках одного региона, фактически, невозможно — поэтому некоторые субъекты стараются «начинать с малого», стимулируя отрасль привлечением новых людей. Омская область — как раз-таки одна из таких «кузниц кадров» и перспективная точка развития индустрии.
Как и любая отрасль, производство беспилотных систем зависит от региональной специфики — в Омской области наиболее перспективным направлением стала разработка и запуск собственного «кластера», направленного на развитие БАС — беспилотных авиационных систем.
В силу своих особенностей БПЛА пока что не могут быть абсолютно автономными — раз уж наземный транспорт является источником повышенной опасности, то воздушный и подавно. Но высока вероятность того, что вскоре такая техника тоже научится обходиться без операторов — совместные усилия местных властей, учебных заведений и заинтересованных инвесторов уже заложили необходимый фундамент для дальнейших трансформаций перспективной технологии.
Соответствующие планы уже не раз озвучивались публично: если в 2023 году обсуждались только «общие черты», такие, как выпуск легких самолетов и учебных тренажеров, а также основные операторы проекта — ОмГАУ, где на тот момент уже велась работа над «софтом» для БПЛА, ОмГТУ — один из известнейших университетов, способных обеспечить обучение специалистов в области авиа- и ракетостроения, то в январе 2024 появились первые значимые детали о будущем центре производства БПЛА, который обладал бы всеми производственными мощностями, инфраструктурой для эксплуатации беспилотников и даже собственным «конструкторским бюро».
«Центр займется созданием систем навигации и бортовых черных ящиков, задача стоит не только произвести, но и создать систему аэродромов, подзарядки. У нас есть четыре-пять предприятий, которые занимаются не только сборкой из китайских комплектующих, но и разработкой отечественных компонентов», — рассказал корреспондентам «Ъ» министр промышленности и научного-технического развития региона Андрей Посаженников.
И, стоит сказать, в вопросах разработки беспилотников, очень многое зависит именно от инфраструктуры — мы уже упоминали, что даже автономным грузовикам необходима целая сетка датчиков, «рассказывающих» машине о препятствиях и дорожной обстановке впереди:
«Должна быть создана инфраструктура, с тем, чтобы грузовик двигаясь по трассе мог общаться с дорогой обо всех изменениях, которые там происходят, чтобы он мог в этом плане сопоставлять данные это касается конечно навигации на море и так далее», — подчеркнул Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
Тоже самое актуально и для БПЛА, которые ожидает бурное развитие — дальность их полета находится в прямой зависимости от аэродромов или станций подзарядки. К слову, сейчас существуют и наработки, направленные на повышение их мобильности.
Однако омским конструкторам уже удалось добиться реальных успехов в развитии выбранной отрасли: так, например, еще в январе 2023 года был представлен целый ряд перспективных проектов, заслуживших высокую оценку специалистов. Оказывается, БПЛА, созданные при активном участии омичей, уже используются в геодезии — проводят лазерное сканирование заданной местности, состоят на вооружении нефтяников — беспилотники незаменимы при обследовании сотен километров нефтепроводов, и к тому же, используются археологами, аграриями и дорожными службами.
Примечательно, что некоторые разработки омских конструкторов практически независимы от импортных деталей — один из образцов, получивший наименование «Шторм 1», содержит всего 20% комплектующих из-за рубежа, но при наличии рынков сбыта и ресурсов, этот показатель можно сократить и до нуля. Более того — двигатели такого дрона тоже отечественные, чего удается добиться не каждому производителю и энтузиасту.
К слову, некоторые из образцов, представленных еще в прошлом году, даже смогли избавиться от извечной проблемы авиации — перевеса. Так, например, образцы продемонстрированные на тематическом круглом столе, способны преодолевать до 150 км пути, неся на себе до 200 кг грузов, а имеющаяся возможность установки системы сброса «поклажи» может позволить использовать все преимущества и в коммерческих целях.
А значит, перспективы у явления беспилотников огромны — нужно только найти точки приложения усилий: сбыт, кадры и производственные мощности в ближайшем будущем будут основными векторами совершенствования отрасли в целом, а значит — без людей никак не обойтись.