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Грузовики

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Август
ДТП на трассе «Новосибирск-Омск» стало причиной смерти одного из водителей
23 августа, 12:44
В ДТП с участием двух большегрузов в Омском районе пострадал 15-летний подросток
21 августа, 13:06
Май
Движение с перерывами. На трассе Тюмень-Омск вновь ограничили движение грузовиков
Необходимость в интервальных ограничениях движения тяжелой техники все еще сохраняется.
19 мая, 05:13
Апрель
Застревают машины. Омичи пожаловались на грязь и размытый асфальт в Нефтяниках
Сразу несколько переулков в районе поселка Нефтяников тонут в глубокой грязи: ее не могут преодолеть даже грузовики.
3 апреля, 08:29
Декабрь 2023
Не рассчитал габариты. В центре Омска под метромостом застряла фура
25 декабря 2023, 12:50

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