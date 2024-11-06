Разработка

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Люди больше не нужны? Как «умные» технологии могут изменить бизнес в Омске
6 ноября, 11:22
Придуманный ИИ и распечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель не завалил испытания
После испытаний, проведенных инженерной компаний из ОАЭ, ракетный двигатель остался целым.
4 июля, 08:01
1 млрд долларов: промышленные компании готовы вкладываться в разработки омских ученых
Презентация проектов инвесторам, партнерам, венчурным компаниями и фондам пройдет в финале акселерационной программы «-0+500.Сибирь».
24 апреля, 04:37
«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве
1 апреля, 10:19
2023
Ученые из Омска придумали, как бороться с космическим мусором
Вопросом занимаются в Омском государственном техническом университете.
21 июля 2023, 09:21
Омские студенты придумали, как сделать работу на заводах безопаснее
Молодые ученые разрабатывают безопасный механизм для электроцепи.
15 января 2023, 05:26
Наука для людей. Аспирант из ОмГТУ разработал устройство для подъема колясок
Аспирант омского политехнического университета разработал устройство для спуска и подъема колясок по лестницам. Сейчас идет процесс получения патента.
3 января 2023, 09:09

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