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Производство

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Ноябрь
На омские прилавки рискует попасть опасное масло от предприятия-призрака из Адыгеи
Производителя сливочного масла — компанию «Альфаторг» — не смогли найти по заявленному адресу.
5 ноября, 09:26
Грибное царство. Под Омском продают ферму по выращиванию вешенок
2 ноября, 05:47
Октябрь
В Омске колледжи совместно с ОНПЗ будут готовить кадры для нефтепереработки
31 октября, 11:00
ПО «Квант»: «Мы всегда рады и открыты к новым знаниям и навыкам»
31 октября, 04:21
В омском минсельхозе рассказали, столкнется ли регион с дефицитом сливочного масла
По данным Минсельхоза, в текущем году объемы производства сливочного масла остаются стабильными.
23 октября, 12:16
Объемы производства изопропилового спирта ГК «Титан» возросли до 55% от рынка РФ
14 октября, 05:04
«Место, куда лучше не попадать». История самой известной омской колонии ИК-6
10 октября, 05:29
«Газпром нефть» инвестировала в развитие российских колледжей больше 250 млн рублей
3 октября, 13:05
Стало известно, кто из омичей удостоился звания «Предприниматель ГОроДА-2024»
3 октября, 10:22
85 рабочих мест. В Омске за 300 млн рублей построят завод по производству кранов
Также на Левом берегу хотят построить огромную гостиницу и банный комплекс.
3 октября, 02:35
Компания «Севергрупп» купила крупнейшего производителя шин АО «Кордиант»
2 октября, 12:37
Сентябрь
«Газпромнефть-СМ» присоединилась к национальному проекту «Честный знак»
30 сентября, 07:00
НПО SIVIK: «Мы стремимся от целевого состояния к идеальному»
27 сентября, 04:30
«Газпромнефть-СМ» расширила сотрудничество с отраслевыми вузами в Омской области
26 сентября, 07:00
Гендир Уральских авиалиний, чей самолет Сочи-Омск приземлился в поле, ушел на пенсию
Сергей Скуратов, возглавлявший компанию более 30 лет, ушел в отставку и передал пост генерального директора своему сыну Кириллу.
18 сентября, 05:54
ГК «Титан» увеличила долю выпуска фенола и ацетона в России до 29%
16 сентября, 08:09
Виталий Хоценко обсудил с гендиректором ОДК выпуск новых авиадвигателей в Омске
15 сентября, 05:22
Глава омского муниципального района посетил с рабочей поездкой Пушкинское поселение
13 сентября, 10:00
Бренд жив. Губернатор посетил омский завод «ВНИМИ-Сибирь», которому грозило закрытие
7 сентября, 12:22
Михаил Сутягинский обсудил перспективы развития производства «экобензина» в России
5 сентября, 06:02

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