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Люди больше не нужны? Как «умные» технологии могут изменить бизнес в Омске
6 ноября, 11:22
Как люди. Ученые создали искусственные мышцы для роботов
Ткань таких мышц достаточно мягкая, похожа на человеческую.
12 июля, 08:28
2023
Боятся лишиться работы. Омичи рассказали, в какие профессии ожидают внедрение ИИ
Согласно опросу, каждый третий омич уже задумался о смене профессиональной сферы из-за активного развития искусственного интеллекта.
21 сентября 2023, 09:39

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