Новый этап развития. Правительство РФ разработает меры поддержки семейного бизнеса

Posted 3 октября, 07:13
Published 3 октября, 07:13
Modified 3 октября, 07:15
Updated 3 октября, 07:15
Но возможно, что уже в скором времени эта ситуация изменится: к инициативе создания понятия семейного бизнеса, определения его критериев и формирования мер поддержки вновь обратились в Торгово-промышленной палате России — первые идеи подобного законопроекта обсуждались еще в 2020 году. И, к слову, в некоторых регионах нашей страны семейный бизнес уже стал полноценным субъектом права — например, в Нижегородской и Рязанской областях и Камчатском крае, а в Республике Башкортостан и вовсе был принят отдельный закон, регулирующий семейный бизнес.
«У нас юридически такого понятия — семейный бизнес — нету. Вот оно отсутствует, как таковое. Естественно, раз нет понятия, нет никаких программ по развитию этого вида предпринимательства, этой сферы, нету статистики, по которой можно определять долю и направление деятельности, в каких сегментах их больше всего», — отметил Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
Основной показатель, по мнению специалистов Торгово-промышленной палаты, отличающий субъекты предпринимательства от семейного бизнеса, это родственные связи задействованных в нем людей: минимум два человека из одной семьи, а один из них должен занимать руководящую должность в общем деле.
Но, пока данный вопрос только прорабатывается органами власти, люди активно действуют: по оценкам специалистов, семейные предприятия уже успели вырваться в число лидеров частного гостиничного дела и отраслей производства косметики и продуктов питания. И, разумеется, многие омские семьи тоже добиваются успеха, совмещая общее дело и особый, семейный подход к нему.
Возможно, именно он и помогает семье Ильиных справляться со всеми пожеланиями своих клиентов: семейное счастье, как правило, обитает на кухне — производство комплексной, удобной и востребованной мебели и стало главным делом для Александра и Елены. К слову, компания и унаследовала имя владелицы.
Бренд «Кухни Елена» появился не так давно — в 2018 году. Однако опыт и компетенции от уже существовавшего дела супругов позволили сформулировать главную идею и ценности бизнеса: лучший сервис и лучший продукт, который Александр и Елена так и не смогли найти во время ремонта в своей собственной квартире. Так и родилась философия эстетичного и эффективного бизнеса: умение Елены видеть прекрасное и отслеживать малейшие изменения мировых трендов в создании атмосферы дома нашли хорошую поддержку в лучших навыках ее супруга — именно на Александре лежит построение системы общего дела, стратегии бизнеса и решение вопросов деятельности всей команды.
Кроме того, общее дело только сплотило супругов — регулярное решение всех рабочих вопросов (которые, зачастую, выходили и за «рамки» офиса компании) только усилило их взаимопонимание: по словам Елены, работать вместе весело, но в этом процессе раскрываются и незаметные в обычной жизни качества партнера. Но, кроме профессиональных качеств, всегда стоит помнить, что кроме общего дела партнеров связывает и нечто большее — любовь и семья. Поэтому их стоит особенно беречь и поддерживать — словом, делом, пониманием и разделением ответственности.
Понимание баланса между домом и работой, совокупность качеств и постоянное стремление к развитию и перенос некоторых семейных традиций в бизнес и стало залогом успеха общего дела: все же, только заботливые и счастливые люди способны своим трудом создавать то, что послужит счастью других.
Примечательно, что общее дело еще может и поспособствовать и укреплению семьи — опыт предпринимателя Алексея Казимирова это только подтверждает: разведение перепелов, которое началось всего с 3 десятков птенцов и условий подсобного хозяйства, с помощью всех членов семьи Казимировых вышло уже на уровень предпринимательства — совсем недавно компания по продаже перепелиной продукции стала победителем народного голосования среди омичей в премии «Предприниматель ГОроДА».
В начале, по словам Алексея, приходилось тяжело: отсутствие опыта приводит к вынужденным ошибкам, за которые приходится платить. Да и само дело семьи Казимировых развивалось в условиях пандемии COVID-19, что тоже не могло не сказаться на темпах роста бизнеса. Но совместными усилиями Алексея, его супруги Ольги и их детей, бизнес смог вырасти: от ручного ухода за птицами и постоянного наблюдения за степенью освещенности и температурой их содержания до автоматизированных кормушек, поилок и всех необходимых систем климат-контроля.
Признание омичей, отдавших свои голоса за общее дело семьи Казимировых, только доказывает, что совместный труд, выдержавший все испытания, ошибки и трудности, всегда будет востребован среди клиентов — а значит, всегда будет и потенциал расширения бизнеса.
Более того — такие же перспективы откроются и после закрепления семейного бизнеса в правовом поле: возвращение к идее соответствующего законопроекта и его возможное принятие поможет многим семьям вывести свое дело на принципиально новый уровень, поскольку участие государства в этом вопросе позволит создать новые меры адресной поддержки для увлеченных своим делом горожан.
Как отмечают многие омичи, рискнувшие перевести семейное хобби в бизнес, поначалу всегда будут возникать трудности: недостаток опыта, небольшие огрехи в бизнес-плане или непонимание организации процессов могут оттолкнуть горожан от перспективы дальнейшего развития. И финансовые инструменты поддержки в этом случае могут оказаться бесполезными, в отличие от помощи с получением делового образования, продвижения бренда или разработкой бизнес-плана.
«Мы продвигаем активно законодательство на федеральном уровне и работаем над тем, чтобы был все-таки принят закон и на региональном уровне. Нам удалось добиться того, чтобы в 9 регионах РФ уже есть и приняты региональные законы о поддержке семейного бизнеса» — отметил Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
Еще одна мера поддержки для фамильных предприятий подразумевает и создание возможности введения специального налогового режима для фамильных предприятий — ведь в дальнейшем они могут стать основой развития регионов. Любой семейный бизнес нацелен на долгую работу и развитие, а дети его основателей редко покидают свою малую родину, продолжая дело родителей и создавая лучшую жизнь как для себя, так и для своих сограждан.
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