Новый этап развития. Правительство РФ разработает меры поддержки семейного бизнеса

Бренд «Кухни Елена» появился не так давно — в 2018 году. Однако опыт и компетенции от уже существовавшего дела супругов позволили сформулировать главную идею и ценности бизнеса: лучший сервис и лучший продукт, который Александр и Елена так и не смогли найти во время ремонта в своей собственной квартире. Так и родилась философия эстетичного и эффективного бизнеса: умение Елены видеть прекрасное и отслеживать малейшие изменения мировых трендов в создании атмосферы дома нашли хорошую поддержку в лучших навыках ее супруга — именно на Александре лежит построение системы общего дела, стратегии бизнеса и решение вопросов деятельности всей команды.