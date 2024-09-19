Старт 15 декабря. Из Омска до Екатеринбурга запустят скоростную электричку

Posted 19 сентября, 07:15
Published 19 сентября, 07:15
Modified 19 сентября, 07:17
Updated 19 сентября, 07:17
С 15 декабря железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Омском выйдет на новый уровень благодаря запуску современного электропоезда ЭС104 «Финист». Об этом сообщил заместитель главы РЖД Иван Колесников в ходе рабочей встречи с представителями администрации Свердловской области. Новый поезд обещает значительно улучшить транспортную доступность между двумя важными городами Сибири.
Электропоезд, получивший номер 812/811, будет выполнять ежедневные рейсы, что позволит пассажирам планировать свои поездки с максимальным удобством. Поезд отправляется из Екатеринбурга в 6:45 утра по местному времени и прибывает в Омск в 19:45. В обратном направлении он будет выезжать из Омска в 10:57 и достигать Екатеринбурга в 22:09. Это расписание обеспечивает удобное время для поездок как для деловых людей, так и для туристов.
Маршрут поезда включает в себя несколько ключевых остановок, таких как Шарташ, Камышлов, Ощепково, Тюмень, Ишим, Называевская и Любинская. Эти станции выбраны не случайно, так как они обеспечивают доступ к важным транспортным узлам и позволяют пассажирам совершать пересадки на другие направления.
Продажа билетов на поезд уже началась, и стоимость одного места составляет 2 682 рубля. Это предложение делает поездку доступной для широкого круга пассажиров, предлагая комфорт и скорость.
Ранее Город55 уже информировал о скоростном поезде «Ласточка», который соединил Омск и Екатеринбург.