Старт 15 декабря. Из Омска до Екатеринбурга запустят скоростную электричку

Электропоезд, получивший номер 812/811, будет выполнять ежедневные рейсы, что позволит пассажирам планировать свои поездки с максимальным удобством. Поезд отправляется из Екатеринбурга в 6:45 утра по местному времени и прибывает в Омск в 19:45. В обратном направлении он будет выезжать из Омска в 10:57 и достигать Екатеринбурга в 22:09. Это расписание обеспечивает удобное время для поездок как для деловых людей, так и для туристов.