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Posted 19 сентября, 07:15

Published 19 сентября, 07:15

Modified 19 сентября, 07:17

Updated 19 сентября, 07:17

С 15 декабря скоростной «Финист» свяжет Екатеринбург и Омск

Старт 15 декабря. Из Омска до Екатеринбурга запустят скоростную электричку

19 сентября 2024, 07:15

С 15 декабря скоростной «Финист» свяжет Екатеринбург и Омск

С 15 декабря жители и гости Сибири смогут воспользоваться новым электропоездом «Финист», который свяжет Екатеринбург, Тюмень и Омск.

С 15 декабря железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Омском выйдет на новый уровень благодаря запуску современного электропоезда ЭС104 «Финист». Об этом сообщил заместитель главы РЖД Иван Колесников в ходе рабочей встречи с представителями администрации Свердловской области. Новый поезд обещает значительно улучшить транспортную доступность между двумя важными городами Сибири.

Электропоезд, получивший номер 812/811, будет выполнять ежедневные рейсы, что позволит пассажирам планировать свои поездки с максимальным удобством. Поезд отправляется из Екатеринбурга в 6:45 утра по местному времени и прибывает в Омск в 19:45. В обратном направлении он будет выезжать из Омска в 10:57 и достигать Екатеринбурга в 22:09. Это расписание обеспечивает удобное время для поездок как для деловых людей, так и для туристов.

Фото: Телеграмм канал «РЖД»

Маршрут поезда включает в себя несколько ключевых остановок, таких как Шарташ, Камышлов, Ощепково, Тюмень, Ишим, Называевская и Любинская. Эти станции выбраны не случайно, так как они обеспечивают доступ к важным транспортным узлам и позволяют пассажирам совершать пересадки на другие направления.

Продажа билетов на поезд уже началась, и стоимость одного места составляет 2 682 рубля. Это предложение делает поездку доступной для широкого круга пассажиров, предлагая комфорт и скорость.

Ранее Город55 уже информировал о скоростном поезде «Ласточка», который соединил Омск и Екатеринбург.

Омичи смогут уехать в Екатеринбург на скоростной «Ласточке»
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