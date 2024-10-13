Везде как дома. Омич создал настоящий дом на колесах из обычного прицепа

Поэтому на протяжении последних трех лет жилье мужчины стало настоящей мастерской: корпус будущего автодома собирался прямо в гостиной, а чертежи всех необходимых конструкций разрабатывались собственноручно. И результат того стоил: в очередное автопутешествие до Республики Алтай мужчина отправился уже в куда более комфортных условиях: с кухней, полноценной теплой спальней и без потерь в характеристиках — самодельный автодом выдерживает высокие скорости и куда мобильнее своих фабричных «конкурентов».