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Posted 13 октября, 13:14

Published 13 октября, 13:14

Modified 13 октября, 13:16

Updated 13 октября, 13:16

иллюстрация

Везде как дома. Омич создал настоящий дом на колесах из обычного прицепа

13 октября 2024, 13:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омич создал собственный дом на колесах для длительных путешествий

Небольшая кухня и спальня с местом для хранения всего необходимого уместились на базе обычного двухколесного автомобильного прицепа, а необычный мобильный дом уже даже прошел первые испытания.

С мастером, разработавшим и воплотившим в жизнь уникальный проект удалось пообщаться корреспондентам «Вести Омск»: как рассказал путешественник, все началось с обычной палатки, однако необходимого комфорта она предоставить не могла — по словам владельца необычного дома на колесах, очень много времени требуется на ее складывание и установку.

Поэтому следующим шагом на пути к мечте о комфортных путешествиях стал пошив специального, утепленного тента для поездок. Но это было только «промежуточное» решение, подтолкнувшее омича к глубокой переработке прицепа, поскольку покупка «заводского» автодома обошлась бы в серьезную сумму.

Поэтому на протяжении последних трех лет жилье мужчины стало настоящей мастерской: корпус будущего автодома собирался прямо в гостиной, а чертежи всех необходимых конструкций разрабатывались собственноручно. И результат того стоил: в очередное автопутешествие до Республики Алтай мужчина отправился уже в куда более комфортных условиях: с кухней, полноценной теплой спальней и без потерь в характеристиках — самодельный автодом выдерживает высокие скорости и куда мобильнее своих фабричных «конкурентов».

На достигнутом омский автопутешественник останавливаться не намерен: мужчина поделился планами дальнейшей модернизации своего детища — а это установка душевого оборудования и даже солнечных панелей.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом необычном и куда менее интересном способе путешествий, избранном парой видеоблогеров: расстояние от Москвы до Омска они преодолели на пригородных электричках.

Заграница, регионы и неделя пути. Блогеры добрались из Москвы в Омск на электричках
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Новости#Мастерство#Путешествия#Мобильный дом#Прицеп#Автодом#Кухня на колесах#Спальня на колесах#Мобильность#Дорожные приключения
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