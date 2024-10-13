Везде как дома. Омич создал настоящий дом на колесах из обычного прицепа

Posted 13 октября, 13:14
Published 13 октября, 13:14
Modified 13 октября, 13:16
Updated 13 октября, 13:16
С мастером, разработавшим и воплотившим в жизнь уникальный проект удалось пообщаться корреспондентам «Вести Омск»: как рассказал путешественник, все началось с обычной палатки, однако необходимого комфорта она предоставить не могла — по словам владельца необычного дома на колесах, очень много времени требуется на ее складывание и установку.
Поэтому следующим шагом на пути к мечте о комфортных путешествиях стал пошив специального, утепленного тента для поездок. Но это было только «промежуточное» решение, подтолкнувшее омича к глубокой переработке прицепа, поскольку покупка «заводского» автодома обошлась бы в серьезную сумму.
Поэтому на протяжении последних трех лет жилье мужчины стало настоящей мастерской: корпус будущего автодома собирался прямо в гостиной, а чертежи всех необходимых конструкций разрабатывались собственноручно. И результат того стоил: в очередное автопутешествие до Республики Алтай мужчина отправился уже в куда более комфортных условиях: с кухней, полноценной теплой спальней и без потерь в характеристиках — самодельный автодом выдерживает высокие скорости и куда мобильнее своих фабричных «конкурентов».
На достигнутом омский автопутешественник останавливаться не намерен: мужчина поделился планами дальнейшей модернизации своего детища — а это установка душевого оборудования и даже солнечных панелей.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом необычном и куда менее интересном способе путешествий, избранном парой видеоблогеров: расстояние от Москвы до Омска они преодолели на пригородных электричках.