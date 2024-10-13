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Электрички

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2024
Дом на колесах, необычное путешествие и неминуемые победы. Омск в воскресенье
13 октября, 14:21
Заграница, регионы и неделя пути. Блогеры добрались из Москвы в Омск на электричках
13 октября, 06:23
В Омской области из-за капремонта изменится расписание двух пригородных поездов
Жителей Омской области предупредили об изменении в движении двух пригородных поездов, корректировки коснутся электричек Входная-Омск и Омск-Калачинская.
14 июня, 13:54
Инфляция всему виной. С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда
Жителей Омской области предупредили о поднятии цен за проезд в пригородных поездах, увеличение стоимости зависит от километража поездки.
13 июня, 11:33
2023
На время праздников. В Омской области отменят несколько электричек
С 7 ноября пригородные электропоезда поедут по привычному расписанию.
30 октября 2023, 05:22
USB и крепления для велосипедов. В Омск привезли новые современные электрички
9 сентября 2023, 09:54
В Омской области на неделю изменится расписание трех электричек
С 16 по 20 июля пройдет плановый ремонт пути.
13 июля 2023, 06:36
2022
Год путешествий. 2,5 млн человек прокатились на электричке в Омской области
За 2022 год 2,5 млн пассажиров были перевезены пригодным ж/д транспортом в Омской области. В 2021 году их число составляло всего 25,7 тысяч.
27 декабря 2022, 13:35

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