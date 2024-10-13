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Омич

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Октябрь
Дом на колесах, необычное путешествие и неминуемые победы. Омск в воскресенье
13 октября, 14:21
Август
ОмГУ получил предостережение Рособрнадзора из-за отказа в переводе на бюджет
27 августа, 09:55
Июнь
Обменялись билетами с женой. Эколог из Омска выиграл в лотерею 2 млн рублей
7 июня, 07:03
Омич Шлеменко победил американца Миллендера в главном поединке SFC-10
Бой завершился в первом раунде.
1 июня, 19:48
Май
Звонок ценою в миллионы. Мошенники лишили омича денег и пытались обмануть его супругу
За один вечер обычный водитель «познакомился» с «сотрудниками» пенсионного фонда, Госуслуг и даже Центробанка — к сожалению, все они были мошенниками.
26 мая, 08:17
Кандидатуру омича Юрия Иваненко выдвинули на должность Зампреда Верховного суда РФ
19 мая, 11:25

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