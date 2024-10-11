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Posted 11 октября, 04:00

Published 11 октября, 04:00

Modified 11 октября, 04:00

Updated 11 октября, 04:00

иллюстрация

Электронные повестки с 1 ноября в России: кто получит и что ждет за неявку к военкому

11 октября 2024, 04:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Электронный реестр повесток начал работу совсем недавно — 17 сентября: пока что сервис работает в тестовом режиме и ведет работу только в нескольких регионах РФ — Рязанской и Сахалинской областях и в Республике Марий Эл.

Однако электронные повестки уже обладают юридической силой наравне с более привычными, бумажными экземплярами — а значит, деятельность военкоматов постепенно выходит на электронный документооборот. К слову, соответствующая законодательная база по этому вопросу существует уже больше года, в отличие от необходимой инфраструктуры — все это время шла работа над ее подготовкой.

Что такое реестр воинского учета и реестр электронных повесток

Фактически, оба реестра представляют собой две информационные системы, постоянно обменивающиеся данными между собой: правда, реестр воинского учета больше предназначен для компетентных органов, осуществляющих работу с данными военнообязанных граждан.

Основная цель такого реестра — упростить и цифровизировать процесс работы с данными граждан, что повысит эффективность и прозрачность воинского учета, а также позволит значительно ускорить все процессы, существовавшие ранее в «бумажном виде». Соответственно, основными задачами подобной базы данных будут являться обыденные для военных комиссариатов мероприятия:

  • призыв на сборы, срочную военную или альтернативную гражданскую службу;
  • постановка и снятие с воинского учета, а также уточнение необходимых для этого данных — вплоть до оснований для отсрочки от службы;
  • кроме того, подобный реестр необходим и для введения определенных ограничений для граждан, стремящихся избежать явки в военкомат (о них чуть подробнее мы поговорим позже).

Кроме того, реестр воинского учета создает все условия для быстрого обмена данными граждан между органами власти и их информационными системами: в реестр «стекается» информация из ЗАГСов, МВД, от работодателей и даже образовательных учреждений. Само собой, в этот реестр попадают и данные, предоставленные самими гражданами — с момента первой постановки на воинский учет.

А вот реестр повесток уже рассчитан на взаимодействие с гражданами: после его полноценного запуска каждому военнообязанному придется самостоятельно проверять факт наличия повесток на его имя — после публикации уведомления в реестре, повестка автоматически считается врученной. Поскольку этот сервис с самого начала создавался для работы через портал «Госуслуг», уведомление о новой повестке отобразится и в личном кабинете пользователя и, кроме того, будет продублировано в виде SMS или электронного письма.

После получения подобного уведомления лучше не затягивать с визитом в военкоматПосле получения подобного уведомления лучше не затягивать с визитом в военкомат
После получения подобного уведомления лучше не затягивать с визитом в военкомат. Фото: gorod55.ru

Как будут вручать электронные повестки

Итак, электронная повестка — это официальное уведомление военнообязанного гражданина о необходимости явки в военкомат и, фактически, равнозначное обычному, бумажному документу.

Первый этап «вручения» электронной повестки — это ее публикация в соответствующем реестре. Одновременно с этим гражданин получит и уведомление о ее получении на портале «Госуслуг», продублированное либо на электронную почту, либо в SMS-сообщении на привязанный к аккаунту номер телефона.

Теперь военнообязанным придется обращать особенное внимание на личный кабинет «Госуслуг»Теперь военнообязанным придется обращать особенное внимание на личный кабинет «Госуслуг»
Теперь военнообязанным придется обращать особенное внимание на личный кабинет «Госуслуг». Фото: gorod55.ru

К слову, отсутствие регистрации на государственном портале не освобождает человека от обязанности явки в военкомат: скорее всего, эта информация отображена и в реестре воинского учета, а значит электронное сообщение продублируют и в уже «привычной» форме. Так что электронную повестку можно получить и заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу, либо уже из рук представителей военного комиссариата — как и ранее, практику обхода по адресам еще никто не отменял. Кроме того, сообщить об получении электронной повестки военнообязанному могут и по месту учебы или работы — сейчас практически в любой организации есть военно-учетные столы или мобилизационные отделы, уполномоченные на вручение повесток.

Что делать, если пришла электронная повестка

Вопросы воинского учета, прежде всего, должны контролироваться каждым гражданином самостоятельно: военкомат стоит уведомить о смене места жительства, семейного положения или о продолжительном выезде за границу. Если эти моменты были упущены из внимания самим военнообязанным — то уже можно начинать ждать повестку для уточнения данных воинского учета.

Отметим, что с этой целью военные комиссариаты могут вызвать гражданина в любое время и с любой датой явки. Кроме того, существуют и определенные «сезоны», когда вероятность получения повестки существенно возрастает — это осенний и весенние призывы: в этом случае за военкоматом по-прежнему сохраняется право вызвать человека в любое время, однако срок подобных предписаний ограничен сроками призыва — повестка с целью «для прохождения призывных мероприятий» может быть получена только с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля.

Так что лучшим решением в подобной ситуации будет явка в военкомат — это позволит избежать и проблем с законом и различных штрафных санкций (к слову, одна из них — это уголовное преследование). Однако в силу уважительных причин, таких как заболевание или травма, тяжелое состояние или смерть родственника, а также в силу обстоятельств непреодолимой силы допускается пропуск назначенной даты — само собой, причина неявки будет признана уважительной только при наличии доказательств.

Когда повестка будет считаться врученной

Согласно федеральному закону №127 ФЗ, закрепившему электронные повестки в правовом поле, уведомление о необходимости явки в военкомат считается врученным спустя 7 календарных дней после его публикации в реестре повесток (система работает автоматически, а значит все уведомления придут с минимальной задержкой). С этого же момента в отношении получателя повестки начнут действовать и обеспечительные меры: например, можно будет забыть про выезд за границу.

Что запрещено после получения повестки

Как минимум, одно из ограничений мы уже упомянули. Но существуют и более серьезные меры воздействия на граждан, игнорирующих как обычные так и электронные повестки. Основные «проблемы» возникнут в случае неявки без уважительных причин по истечению 20 дней с даты, к которой гражданин должен был явиться. А именно:

  • запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;
  • запрет на постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
  • невозможность поставить на кадастровый учет или зарегистрировать право собственности на недвижимость;
  • ограничения водительских прав и запрет на регистрацию новых автомобилей;
  • отказ в заключении кредитного договора, договора займа.

Если совсем уж пренебрегать явкой в военкомат, то последствия будут серьезней — штрафы от 10 тыс рублей (подобные эпизоды уже случались) с возможностью увеличения суммы взыскания при повторном нарушении, а также уголовная ответственность — в зависимости от решения суда систематическая неявка в военкомат может обернуться 2 годами лишения свободы или принудительных работ, либо полугодовым арестом.

Штрафы — еще не самое «страшное» в списке возможных санкцийШтрафы — еще не самое «страшное» в списке возможных санкций
Штрафы — еще не самое «страшное» в списке возможных санкций. Фото: gorod55.ru

Кому не ждать повесток

Электроника бывает сложна и непредсказуема — даже самый выверенный механизм может допускать ошибки. Поэтому со 100% вероятностью назвать тех, кто точно не получит электронные повестки — невозможно.

Однако с появлением электронного реестра повесток бдительность военнообязанным гражданам точно стоит удвоить: теперь военкомат не будет «догонять» каждого человека персонально — с введением цифровизации воинского учета каждому гражданину придется самостоятельно отслеживать «заинтересованность» военкомата в его персоне (даже при условии уже пройденной срочной службы или наличии отсрочки — студенты, зачастую, регулярно контактируют с представителями военных комиссариатов).

Кроме того, призывные мероприятия, проводимые дважды в год, также увеличивают вероятность получения электронной повестки — хоть сейчас этот сервис еще только тестируется в нескольких регионах.

Когда пройдет осенний призыв — 2024

На всякий случай напомним основные даты призывных кампаний, во время которых военкоматы имеют право вызвать военнообязанного гражданина в любое время: это периоды весеннего (с 1 апреля по 15 июля) и осеннего призывов (с 1 октября по 31 декабря). К слову, сейчас призывные мероприятия находятся в самом разгаре — этой осенью в армию отправятся порядка 133 тысяч человек.

В Омской области с 1 октября начнется осенний призыв в армию
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Омская область#Россия#Военкомат#Повестка#Госуслуги#Все материалы авторов#Военная служба#Цифровизация#Электронные повестки#Реестр воинского учета#Явка в военкомат#Обязанности гражданина#Призывные мероприятия
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