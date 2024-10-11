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Повестка

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Электронные повестки с 1 ноября в России: кто получит и что ждет за неявку к военкому
11 октября, 04:00
Цифровая повестка: как изменится жизнь призывников в России
В России стартовало тестирование нового онлайн-сервиса, который может значительно изменить процесс вручения повесток призывникам.
18 сентября, 11:38
2023
Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом
5 октября 2023, 10:27
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
4 сентября 2023, 10:02
В сентябре омичам придут повестки. Объясняем, для чего
29 августа 2023, 09:14
В правительстве России утвердили форму повестки о мобилизации
27 июля 2023, 06:40
Важно. Штрафы вырастут в 100 раз. За неявку по повестке в военкомат ждет штраф до 50 тысяч
20 июля 2023, 09:10
«Вам повестка». Омичам подробно рассказали о призыве на военные сборы в 2023 году
22 мая 2023, 12:49
Новый закон о воинской службе — что изменится для омичей
19 апреля 2023, 09:21
2022
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 11:44
Где находятся военкоматы в Омской области: полный список адресов и телефонов
Полный список военкоматов на территории Омска и Омской области.
2 октября 2022, 12:55

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