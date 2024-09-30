gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 10:32

Published 30 сентября, 10:32

Modified 30 сентября, 10:34

Updated 30 сентября, 10:34

Иллюстрация

В Омской области с 1 октября начнется осенний призыв в армию

30 сентября 2024, 10:32
Фото: 1MI
Иллюстрация
Всего в России в Вооруженные силы планируют отправить 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Завтра, 1 октября, в России начнется осенний призыв в армию. Приказ об этом сегодня подписал президент страны Владимир Путин.

Призыв продлится до конца декабря. Всего в Вооруженные силы планируют отправить 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Весной более 150 тысяч молодых людей пополнили ряды военнослужащих.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывникам будут вручать повестки в бумажном виде.

«Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», — передает слова военачальника телеканал «Звезда».

Также глава государства постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок призывной службы.

В министерстве региональной безопасности не смогли предоставить информацию о количестве призывников из Омской области.

Электронные повестки и цифровой реестр военнообязанных. Как изменится закон о службе
Узнать подробнее
Альтернативная гражданская служба в 2024 году: кто имеет право и как попасть
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Россия#Путин#Солдаты#Вооруженные силы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика