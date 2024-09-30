В Омской области с 1 октября начнется осенний призыв в армию

Posted 30 сентября, 10:32
Published 30 сентября, 10:32
Modified 30 сентября, 10:34
Updated 30 сентября, 10:34
Завтра, 1 октября, в России начнется осенний призыв в армию. Приказ об этом сегодня подписал президент страны Владимир Путин.
Призыв продлится до конца декабря. Всего в Вооруженные силы планируют отправить 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Весной более 150 тысяч молодых людей пополнили ряды военнослужащих.
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывникам будут вручать повестки в бумажном виде.
«Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», — передает слова военачальника телеканал «Звезда».
Также глава государства постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок призывной службы.
В министерстве региональной безопасности не смогли предоставить информацию о количестве призывников из Омской области.
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