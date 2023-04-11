Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Сегодня, 11 апреля, в Госдуме РФ рассматривается законопроект о внесении поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Предполагается, что поправки расширят перечень способов, которыми россиянам будут вручать повестки.
Наиболее значимой поправкой окажется введение повесток в электронном виде: военнообязанные россияне будут получать повестки через портал «Госуслуги». Такая повестка будет считаться врученной с момента размещения уведомления в личном кабинете россиянина.
Привычные бумажные повестки также сохранятся. Документ будут вручать россиянам по месту прописки, а также отправлять заказным письмом. В первом случае повестка будет считаться полученной в день ее подписания, во втором — в день получения заказного письма.
В случае, если ни одним из способов вручить повестку не удалось, сведения о ее формировании направляют в «соответствующий реестр». Спустя семь дней после этого она будет считаться врученной.
На то, чтобы явиться в военкомат по полученной повестке, у россиян будет 20 дней. С момента вручения документа им будет запрещено выезжать за пределы страны, а после истечения 20-дневного срока уклонистам запретят регистрировать ИП, оформлять кредиты и совершать сделки купли-продажи. Также предполагается, что таких россиян будут лишать прав.
Тем, у кого есть личный кабинет на «Госуслугах», спустя 20 дней после уведомления о необходимости прийти в военкомат будут высылать предупреждения.
Данные о россиянах призывного возраста и военнообязанных жителях России будут передавать в Минобороны работодатели, вузы, МВД, ЦИК, ФНС и другие структуры. На основании этих данных будет формироваться электронный реестр, на основании которого в последствии и будут формировать повестки — как на призыв на срочную службу, так и на военные сборы или для уточнения данных.
Также в законопроекте говорится, что региональные власти самостоятельно могут определять ограничения для уклонистов.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что на весенний призыв 2023 года этот механизм распространяться не будет: пока призывникам по-прежнему будут вручать повестки на бумаге по месту жительства.
Данные, которые будут передаваться в военкоматы для электронного реестра воинского учета:
В документе обозначается, что россиян, которые сняты с воинского учета или имеют основания для отсрочки, могут снять с призыва без визита в военкомат. Также россияне могут направить сведения, необходимые для ведения воинского учета, в военный комиссариат через «Госуслуги».
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые поправки никак не связаны с мобилизацией — речь идет только о воинском учете.
«Нет никакой второй волны мобилизации в РФ», — приводит «Коммерсант» слова Пескова.
Отметим, что после прохождения законопроекта в трех чтениях он уйдет на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Только после подписания документ будет иметь юридическую силу.