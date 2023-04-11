Данные о россиянах призывного возраста и военнообязанных жителях России будут передавать в Минобороны работодатели, вузы, МВД, ЦИК, ФНС и другие структуры. На основании этих данных будет формироваться электронный реестр, на основании которого в последствии и будут формировать повестки — как на призыв на срочную службу, так и на военные сборы или для уточнения данных.