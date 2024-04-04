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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

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Updated Сегодня, 14:09

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Суд наказал омича, который намерено уклонялся от военной службы

4 апреля 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney
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Омич намеренно уклонялся от службы и попал под суд

На основании данных следственного комитета суд вынес приговор 22-летнему мужчине, он получил повестку и намеренно уклонялся от службы.

На основании данных следственного комитета суд вынес приговор 22-летнему омичу, который безосновательно уклонялся от военный службы. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

Следствие установило, что в июне 2023 года омичу пришло уведомление о необходимости явки в военкомат, однако он туда не пришел. Не имея законных оснований для отклонения от службы, мужчина покинул территорию РФ.

Такими действиями он нарушил положения ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе». Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова
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