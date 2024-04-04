Суд наказал омича, который намерено уклонялся от военной службы

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
На основании данных следственного комитета суд вынес приговор 22-летнему омичу, который безосновательно уклонялся от военный службы. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ.
Следствие установило, что в июне 2023 года омичу пришло уведомление о необходимости явки в военкомат, однако он туда не пришел. Не имея законных оснований для отклонения от службы, мужчина покинул территорию РФ.
Такими действиями он нарушил положения ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе». Суд назначил ему наказание в виде штрафа.