Альтернативная гражданская служба в 2024 году: кто имеет право и как попасть

И напоследок, немного об истории такого явления как АГС — между прочим, в России этот правовой институт стали применять еще в XX веке: 4 января 1919 года, в Советской России был издан Декрет «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям», узаконивший возможность освобождения от военной службы верующих граждан. В 1923 году, уже после образования СССР, право замены военной службы альтернативной начали «доводить до ума» — в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР появилась целая глава «Об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям». Конечно, в первую очередь это было необходимо для судебного производства по таким делам, но именно суды и эксперты выносили решение о назначении вида и срока работ для граждан, отказавшихся от военной службы.