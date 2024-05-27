Альтернативная гражданская служба в 2024 году: кто имеет право и как попасть

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Согласно Федеральному закону «Об альтернативной гражданской службе», АГС — это трудовая деятельность военнообязанного гражданина на благо общества и государства, выступающая заменой для обычной, призывной военной службы. Иными словами, если несение военной службы идет «вразрез» с убеждениями или верой гражданина, он может подать заявление о ее замене на альтернативную. Что важно — это право предоставляется всем гражданам Российской Федерации и зафиксировано в самом главном законе государства — Конституции (статья 59, часть 3).
Кроме того, основанием для прохождения АГС может являться и национальность гражданина: представители коренных и малочисленных народов России, живущие «как встарь», со всем хозяйством и промыслами, также имеют право на замену военной службы альтернативной.
И напоследок, немного об истории такого явления как АГС — между прочим, в России этот правовой институт стали применять еще в XX веке: 4 января 1919 года, в Советской России был издан Декрет «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям», узаконивший возможность освобождения от военной службы верующих граждан. В 1923 году, уже после образования СССР, право замены военной службы альтернативной начали «доводить до ума» — в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР появилась целая глава «Об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям». Конечно, в первую очередь это было необходимо для судебного производства по таким делам, но именно суды и эксперты выносили решение о назначении вида и срока работ для граждан, отказавшихся от военной службы.
Граждане, направленные на альтернативную гражданскую службу, занимаются обычной работой — в зависимости от того, куда их распределит Роструд. Важно, что такая работа никоим образом не связана с военными обязанностями или военной спецификой — человек будет заниматься исполнением исключительно «гражданских» задач (хотя, для прохождения АГС могут направить и в организации, связанные с Министерством обороны).
Но, стоит помнить, что выбора у «альтернативщика» нет, организацию для прохождения службы назначает Роструд. Однако закон об альтернативной службе обязывает ведомство учитывать образование, специальность, уровень квалификации и опыт предыдущей работы призывника. Кроме того, имеет роль и семейное положение гражданина.
Также существует и другой, немаловажный момент в прохождении альтернативной службы: закон закрепляет принцип «экстерриториальности» ее прохождения. Говоря иначе, гражданин будет проходить АГС за пределами региона своего постоянного места жительства. Но — это правило применяют не всегда: если отсутствует возможность отправить человека за пределы «домашнего» региона, то альтернативную службу гражданин будет проходить в одной из организаций на территории субъекта РФ, где он и проживает.
Кроме того, заранее узнать, куда направят для прохождения АГС тоже не представляется возможным — существует лишь общий перечень видов работ, должностей и профессий, к которым могут привлечь граждан (в нем, к слову, больше 150 страниц).
После того как гражданин прибудет к месту прохождения гражданской службы, с ним заключается срочный трудовой договор на весь ее период. Однако в некоторых случаях человека могут перевести на другую работу, при наличии оснований — «Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы» к ним относит ликвидацию организации, сокращение штата и производственную необходимость. Кроме того, место работы лица, проходящего АГС, могут изменить из-за наличия подтвержденных медицинским обследованием противопоказаний для выполнения работы, предусмотренной трудовым договором, и невозможность перевода на другую работу в этой организации. Также место прохождения гражданской службы изменят, если наличествуют противопоказания для проживания в месте, где проходит служба.
В остальном, деятельность гражданского служащего подчинена Трудовому кодексу РФ: ему также доступны отпуска и защита собственных трудовых прав.
Срок прохождения альтернативной гражданской службы существенно больше срока военной службы по призыву: вместо одного года, направленный на АГС гражданин, будет служить либо 1,5 года, либо 21 месяц — как уже отмечалось, все зависит от места службы.
Самый большой срок службы — в 21 месяц, установлен для службы в организациях, подчиняющихся федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти регионов РФ. Но, срок может быть и сокращен до 18 месяцев — подобную практику применяют к гражданам, проходящим АГС в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Что касается условий АГС, то в большинстве случаев они зависят от места службы и регламентируются внутренними документами организации. Но, существуют и наиболее общие условия, отмеченные в Положении о порядке прохождения АГС:
Но, как показывает практика, самое главное условие для АГС — это подача заявления в военный комиссариат по месту жительства. Несмотря на то, что подобное заявление пишется в свободной форме, а пакет прилагаемых к нему документов не самый большой, очень часто допущенные в подготовке заявления ошибки становятся причиной отказа гражданину в прохождении альтернативной гражданской службы.
Первое о чем стоит помнить — сроки подачи заявления. Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим прохождение АГС, для заявителей установлены несколько дат, после которых срок подачи документов будет нарушен: это 1 апреля и 1 октября.
Эти даты выбраны не случайно: заявление подается за полгода до начала призыва. То есть, если гражданина будут призывать в октябре–декабре, то заявить о намерении пройти АГС ему надлежит до 1 апреля. То же самое правило применимо и к тем, кто попадает под «весенний» призыв, с апреля по июнь — в этом случае заявление должно быть подано до 1 октября.
Кроме того, вопрос сроков связан и с наличием у гражданина отсрочки от призыва: в этом случае у него есть возможность подать заявление о замене военной службы гражданской, на общих основаниях. Но, если срок действия отсрочки заканчивается после окончания очередного призыва или преждевременно — для подачи заявления отводится всего 10 дней.
Следующее, на что требуется обратить внимание — это пакет документов, прилагающийся к заявлению. Обязательные документы, которые потребуют в военкомате это автобиография гражданина, характеристики с места учебы и (или) работы. Если так сложилось, что учеба закончилась, а работа еще «в поиске» после увольнения — то запросить эти данные все равно стоит — две характеристики лучше, чем одна, и дают более подробное представление о личности заявителя, а их количество не ограничивается. К тому же, гражданин вправе приложить к заявлению и другие документы, если посчитает нужным (например, справку об отсутствии судимости).
В заявлении о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую призывник должен обосновать почему несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Кроме того, в заявлении можно указать лиц, способных подтвердить достоверность его доводов в пользу своих убеждений.
Как только собраны все документы, а заявление написано — можно направляться в военкомат (перед этим обязательно стоит уточнить часы приема граждан, иначе можно разминуться со специалистом).
Если все было сделано как полагается, то заявление гражданина принимают в работу и выдают документ, подтверждающий прием документов.
Закон достаточно строго относится к уклонистам от военной и гражданской службы — согласно 328 статье Уголовного кодекса РФ, уклонение от военной службы может повлечь за собой штраф, принудительные работы, арест и лишение свободы (последнее актуально только для военной службы).
|Санкция за уклонение
|Военная служба
|Гражданская служба
|Штраф
|До 200 тыс рублей или в размере дохода за 18 месяцев
|До 80 тыс рублей или в размере дохода за 6 месяцев
|Принудительные работы
|До двух лет
|—
|Обязательные работы
|—
|До 480 часов
|Арест
|До 6 месяцев
|До 6 месяцев
|Лишение свободы
|до 2 лет
|—
Согласно статье 24 Закона «Об Альтернативной гражданской службе», гражданин, завершивший прохождение АГС зачисляется в запас вооруженных сил, соответственно, ему выдается военный билет установленного образца.
Кроме того, в редакции Города55 также нашлись люди, воспользовавшиеся правом замены военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Правда, полученный опыт не самый объемный — сама АГС еще впереди, но кое-какие выводы уже удалось сделать.
Как поделился своим опытом один из корреспондентов Города55, решать вопрос подачи заявления в военкомат стоит как минимум за месяц до «крайнего срока». Подготовка характеристики в учебном заведении занимает минимум неделю, еще около двух дней займет получение характеристики на месте работы. Кроме того, некоторые документы еще предстоит найти в «домашнем архиве», а некоторые — запросить, как, например, справку о несудимости. К счастью, ее сделали достаточно быстро — в течении рабочей недели (хотя заявленный срок ее подготовки составляет 30 календарных дней).
Как ни странно, но поддержание контакта с ближайшими родственниками очень сильно ускоряет процесс написания автобиографии: матери помнят мельчайшие детали, когда их ребенок закончил начальную школу, перешел в другой класс или даже сменил учебное заведение. Кроме того, может оказаться так, что где-то в семье «на память» хранятся учебные, научные и спортивные достижения призывника — их указать в автобиографии, однозначно, стоит.
Вся работа с документами в вопросе подачи заявления АГС не обладает какими-то строгими рамками, поэтому, при написании автобиографии и заявления могут возникнуть определенные трудности. Как отметил сотрудник Города55, такая проблема у него возникла с автобиографией, но ее удалось написать «по лекалам» аналогичного документа, используемого в контрактной военной службе.
Закон обязывает военкоматы подтверждать получение заявления и приложенных документов. Как показывает практика, везде это делают по-разному: либо проставляют печати на копиях поданных документов, либо добиваются выдачи формуляра, описывающего дату и полученные документы. Но, иногда этим документом может выступать повестка с указанной целью явки «заседание Призывной комиссии». Кроме того, к ней может прилагаться и направление на анализы и обследования в поликлинике — им тоже категорически не рекомендуется пренебрегать.
Также корреспондент обратил особенное внимание на медицинские документы: необходимо всегда поддерживать их актуальности и иметь в виду, что военные комиссариаты больше «доверяют» заключением врачей в государственных поликлиниках.