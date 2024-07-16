В Минобороны объявили о завершении весеннего призыва на военную службу

Ранее Город55 рассказывал, что изменились суммы штрафов для призывников. Теперь за неявку по повестке в военкомат с призывника могут взыскать от 10 до 30 тысяч рублей, в то время как раньше диапазон штрафов был значительно ниже — от 500 до 3 тысяч рублей. Кроме того, ужесточена ответственность за уклонение от медицинской комиссии — теперь она составляет от 15 до 25 тысяч рублей.