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Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

иллюстрация

В Минобороны объявили о завершении весеннего призыва на военную службу

16 июля 2024, 02:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
По данным Минобороны, на военную службу призвали почти 150 тысяч человек.

Министерство обороны России объявило о завершении весеннего призыва на военную службу. Более 150 тысяч молодых людей пополнили ряды военнослужащих. В сообщении ведомства говорится, что во время призыва особое внимание уделялось формированию научных, научно-производственных и спортивных рот.

Так, в научные и научно-производственные роты отправились примерно 490 молодых людей, а в спортивные роты — около 200 спортсменов, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Напомним, что согласно новым правилам, призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Однако это не касается тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года. Также срочников не отправляют в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее Город55 рассказывал, что изменились суммы штрафов для призывников. Теперь за неявку по повестке в военкомат с призывника могут взыскать от 10 до 30 тысяч рублей, в то время как раньше диапазон штрафов был значительно ниже — от 500 до 3 тысяч рублей. Кроме того, ужесточена ответственность за уклонение от медицинской комиссии — теперь она составляет от 15 до 25 тысяч рублей.

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#Общество#Спорт#Наука#Омск#Омская область#Россия#Новости#Минобороны#Призыв#Солдаты#Срочная армия#Срочная служба#Запас#Военная служба#Олимпийские виды спорта
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