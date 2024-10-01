Цифра неизвестна. В Омской области подписали распоряжение о призыве на службу

Posted 1 октября, 12:07
Published 1 октября, 12:07
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
В Омской области стартовал осенний призыв на военную службу: губернатор Виталий Хоценко подписал соответствующее распоряжение. Кампания началась в октябре и продлится до конца декабря. Хотя президентский указ обозначил, что по всей России на службу будут призваны 133 тысячи мужчин, в региональном документе не указано, сколько именно человек планируется призвать в Омской области.
Особенностью нынешнего призыва стало расширение возрастного диапазона призывников. Теперь на службу отправятся мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, тогда как ранее возрастной предел составлял 27 лет. Это изменение, вероятно, связано с необходимостью увеличить численность призывников и адаптировать военную службу к современным требованиям.
Подведение итогов призывной кампании в Омской области запланировано на 27 декабря. Это позволит оценить, насколько успешно прошла кампания и сколько молодых людей отправились на службу. Губернатор Виталий Хоценко традиционно возглавит региональную призывную комиссию, а его заместителем станет военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин.
Как ранее сообщал Город55, жителям Омска, которые помогут в привлечении контрактников на военную службу, будет выплачено единовременно по 5 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал Виталий Хоценко.
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