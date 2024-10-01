Цифра неизвестна. В Омской области подписали распоряжение о призыве на службу

В Омской области стартовал осенний призыв на военную службу: губернатор Виталий Хоценко подписал соответствующее распоряжение. Кампания началась в октябре и продлится до конца декабря. Хотя президентский указ обозначил, что по всей России на службу будут призваны 133 тысячи мужчин, в региональном документе не указано, сколько именно человек планируется призвать в Омской области.