Омских школьников попросили заполнить анкеты для военкомата. Объясняем, для чего

В социальных сетях распространяются снимки анкет, которые просят заполнить омских школьников и их родителей для военкомата. В анкете, помимо общей информации о ребенке, спрашивают о родственниках, проживающих за границей, судимостях, увлечениях и отношении в семье к религии.