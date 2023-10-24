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Posted 24 октября, 04:03

Published 24 октября, 04:03

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

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Омских школьников попросили заполнить анкеты для военкомата. Объясняем, для чего

24 октября 2023, 04:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске школьников и родителей попросили заполнить анкеты для военкомата

Старшеклассников спрашивают об увлечениях, отношении к религии, родственниках, проживающих за границей.

В социальных сетях распространяются снимки анкет, которые просят заполнить омских школьников и их родителей для военкомата. В анкете, помимо общей информации о ребенке, спрашивают о родственниках, проживающих за границей, судимостях, увлечениях и отношении в семье к религии.

Выяснилось, что процедура стандартная. Подробности Городу55 рассказали департаменте образования администрации Омска.

«Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится в целях установления их численности, категории годности к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня, профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, обучению в военно-учебных заведениях», — сообщили в ведомстве.

Согласно федеральному закону о военной службе, постановке на воинский учат подлежат юноши в год достижения ими 17 лет. Приписывают к военкомату молодых людей в период с 1 января по 31 марта.

В школах Омска анкетирование учеников проводится с согласия родителей или законных представителей, добавили в департаменте образования.

Отметим, что комментарий по постановке на военный учет Город55 запросил в администрации Омска еще неделю назад, однако в департаменте образования в первую очередь его дали федеральному изданию.

Напомним, в настоящее время в России идет осенняя призывная кампания. Она продлится до конца декабря.

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