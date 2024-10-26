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Военная служба

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Октябрь
Проводы в новый этап. Жители Омского муниципального района отметили «День призывника»
26 октября, 03:59
Электронные повестки с 1 ноября в России: кто получит и что ждет за неявку к военкому
11 октября, 04:00
Цифра неизвестна. В Омской области подписали распоряжение о призыве на службу
1 октября, 12:07
Сентябрь
Омичам выплатят по 5 тысяч рублей за каждого привлеченного на военный контракт
23 сентября, 09:30
Цифровая повестка: как изменится жизнь призывников в России
В России стартовало тестирование нового онлайн-сервиса, который может значительно изменить процесс вручения повесток призывникам.
18 сентября, 11:38
Июль
Новые горизонты: в Госдуме предложили поднять возраст призывников
Итоги обсуждения проекта станут известны этим летом.
30 июля, 08:02
В Минобороны объявили о завершении весеннего призыва на военную службу
16 июля, 02:58
Июнь
Мэр Сергей Шелест показал, как в Омске провожали призывников Президентского полка
27 июня, 07:33
Май
Альтернативная гражданская служба в 2024 году: кто имеет право и как попасть
27 мая, 06:41
Март
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве омичей на военную службу
Призывные мероприятия начнутся уже завтра, 1-го апреля.
31 марта, 09:54

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