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Военкомат

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Похороны обернулись хаосом: родственникам омского офицера пришлось копать могилу
14 ноября, 08:00
Проводы в новый этап. Жители Омского муниципального района отметили «День призывника»
26 октября, 03:59
Электронные повестки с 1 ноября в России: кто получит и что ждет за неявку к военкому
11 октября, 04:00
В Омске 16 нелегальных мигрантов отправились служить в армию по контракту
5 июля, 11:39
2023
Медведев проведет совещание с сибирскими губернаторами по комплектованию ВС РФ
1 декабря 2023, 11:39
Омских школьников попросили заполнить анкеты для военкомата. Объясняем, для чего
24 октября 2023, 04:03
Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом
5 октября 2023, 10:27
Срочно. Просьба бизнесмена. Студентку из Омска задержали во Владивостоке за поджог военкомата
30 сентября 2023, 04:52
13 лет колонии. Поджигатель омского военкомата не смог смягчить приговор
21 сентября 2023, 06:19
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
4 сентября 2023, 10:02
В сентябре омичам придут повестки. Объясняем, для чего
29 августа 2023, 09:14
В правительстве России утвердили форму повестки о мобилизации
27 июля 2023, 06:40
Важно. Штрафы вырастут в 100 раз. За неявку по повестке в военкомат ждет штраф до 50 тысяч
20 июля 2023, 09:10
«Вам повестка». Омичам подробно рассказали о призыве на военные сборы в 2023 году
22 мая 2023, 12:49
В Омске отказались аннулировать отсрочку от мобилизации для 12 предприятий
15 мая 2023, 05:13
От 12 до 20 лет. В Омске закончили расследование дела о майском поджоге военкомата
Военкомат на улице Пушкина в Омске подожгли два уроженца Казахстана.
14 февраля 2023, 10:27
2022
Ограничения для призывников, главные специальности и кому сдать оружие. Омск сегодня
27 сентября 2022, 14:30
В Иркутской области произошла стрельба в военкомате
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об инциденте в своем телеграм-канале.
26 сентября 2022, 06:47
За поджог военкомата в Омске обещали заплатить 800 тысяч рублей
Именно такую сумму обещал подозреваемым неизвестный в мессенджере Телеграм.
29 августа 2022, 09:25

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