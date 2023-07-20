Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:12
В Госдуме сегодня, 20 июля, рассмотрели пакет поправок в кодекс об административных правонарушениях. Он касается военной службы и мобилизации.
В частности, депутаты предложили увеличить сумму штрафа по неявке по повестке в военный комиссариат без уважительной причины. Сумма составит от 40 до 50 тысяч рублей. В настоящее время штрафуют на сумму от 500 до 3 тысяч рублей.
Поправки предусматривают и ужесточение ответственности за непредоставление организациями списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей. В настоящее время санкция предусматривает наложение штрафа для должностных лиц в размере от 1000 до 3000 рублей.
За неоповещение граждан о повестке, в том числе и в электронном виде, также планируется штрафовать: должностных лиц — от 40 до 50 тысяч, юридических — от 350 до 400 тысяч.
Ответственность могут ввести за несвоевременное предоставление военкомату информации о смене места жительства, изменение семейного положения, смены места работы или учебы, информации о пребывании за границей более 6 месяцев. Это повлечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
За уклонение от медицинского освидетельствования по направлению комиссии военкомата предлагается штрафовать на сумму от 15 до 25 тысяч рублей (в настоящее время сумма штрафа составляет от 500 до 3000 рублей). Аналогичное наказание ждет за порчу или утерю документов воинского учета.
Поправки в КоАП вводят ответственность за неоказание содействия по мобилизационной работе. Так, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, повлечет за собой штраф для должностных лиц в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года.
В апреле в Госдуме приняли закон о внесении поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Он расширит перечень способов, которыми россиянам будут вручать повестки.