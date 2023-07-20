Поправки в КоАП вводят ответственность за неоказание содействия по мобилизационной работе. Так, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, повлечет за собой штраф для должностных лиц в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.