Стало известно, когда в Омской области вырастут цены на газ

Цена кубометра газа станет больше и в том случае, если он будет использоваться в этих же целях, но во время отсутствия центрального горячего водоснабжения, стоимость составит 8,43 рублей вместо 7,89 рублей. Цена газа, предназначенного для отопления, поднимется с 6,32 рублей до 6,76 рублей.