gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 13:41

Published 9 октября, 13:41

Modified 9 октября, 13:44

Updated 9 октября, 13:44

Иллюстрация

Стало известно, когда в Омской области вырастут цены на газ

9 октября 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Согласно новому приказу РЭК, газ станет дороже с 1 ноября.

На сайте Региональной энергетической комиссии появился приказ, согласно которому с 1 ноября в Омской области поднимутся цены на газ. Исключение составляют лишь Тевризский, Тарский и Знаменский районы.

С начала следующего месяца цена за кубометр газа для приготовления пищи и нагрева воды на газовой плите вырастет с 10,21 рублей до 10,91 рублей. Такая же стоимость будет установлена для готовки и нагрева воды с использованием водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения.

Цена кубометра газа станет больше и в том случае, если он будет использоваться в этих же целях, но во время отсутствия центрального горячего водоснабжения, стоимость составит 8,43 рублей вместо 7,89 рублей. Цена газа, предназначенного для отопления, поднимется с 6,32 рублей до 6,76 рублей.

Фото: РЭК

Ранее Город55 писал, что в Омске может появиться новый ярус золоотвала ТЭЦ-5.

Быстрее, чем инфляция. Почему в России значительно вырастут тарифы на «коммуналку»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Повышение цен#Тарифы#Газ#Газификация#Рост цен#Новости#Тариф#Газоснабжение
Подпишитесь