Стало известно, когда в Омской области вырастут цены на газ

Posted 9 октября, 13:41
Published 9 октября, 13:41
Modified 9 октября, 13:44
Updated 9 октября, 13:44
На сайте Региональной энергетической комиссии появился приказ, согласно которому с 1 ноября в Омской области поднимутся цены на газ. Исключение составляют лишь Тевризский, Тарский и Знаменский районы.
С начала следующего месяца цена за кубометр газа для приготовления пищи и нагрева воды на газовой плите вырастет с 10,21 рублей до 10,91 рублей. Такая же стоимость будет установлена для готовки и нагрева воды с использованием водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения.
Цена кубометра газа станет больше и в том случае, если он будет использоваться в этих же целях, но во время отсутствия центрального горячего водоснабжения, стоимость составит 8,43 рублей вместо 7,89 рублей. Цена газа, предназначенного для отопления, поднимется с 6,32 рублей до 6,76 рублей.