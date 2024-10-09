Снег и гололед придут неожиданно: омичей предупредили о резкой смене погоды

Posted 9 октября, 10:27
Published 9 октября, 10:27
Modified 9 октября, 10:29
Updated 9 октября, 10:29
По данным Обь-Иртышского УГМС по Омской области в ближайшие дни ожидается значительное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают, что с 10 октября и в последующие два дня, 11 и 12 октября 2024 года, регион столкнется с резкими изменениями погоды, которые могут повлиять на повседневную жизнь и безопасность жителей.
В течение этих дней в различных районах Омской области прогнозируются осадки разной интенсивности. Ожидаются гололедные явления и мокрый снег, что существенно увеличит риск дорожно-транспортных происшествий и травм среди пешеходов. Кроме осадков, прогнозируется сильный северо-восточный ветер с порывами до 16-21 метров в секунду.
В отдельных районах области ожидается установление временного снежного покрова. На дорогах и тротуарах образуется гололедица, что создаст дополнительные трудности для водителей и пешеходов. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.
МЧС России обращается к жителям Омской области с призывом соблюдать осторожность в эти дни. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям следует оперативно информировать об этом дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления.
Наступающие погодные условия напоминают о необходимости подготовки к зимнему периоду. Напомним, что омские бригады активно работают над восстановлением отопления. Тепло вернулось уже в 149 домов.