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Posted 9 октября, 10:27

Published 9 октября, 10:27

Modified 9 октября, 10:29

Updated 9 октября, 10:29

Омскую область внезапно накроет снег и подует сильный ветер

Снег и гололед придут неожиданно: омичей предупредили о резкой смене погоды

9 октября 2024, 10:27
Фото: 1MI

Омскую область внезапно накроет снег и подует сильный ветер

Омская область готовится к резкому ухудшению погоды: с 10 по 12 октября ожидаются сильные осадки, гололед, мокрый снег и ветер с порывами до 21 метра в секунду.

По данным Обь-Иртышского УГМС по Омской области в ближайшие дни ожидается значительное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают, что с 10 октября и в последующие два дня, 11 и 12 октября 2024 года, регион столкнется с резкими изменениями погоды, которые могут повлиять на повседневную жизнь и безопасность жителей.

В течение этих дней в различных районах Омской области прогнозируются осадки разной интенсивности. Ожидаются гололедные явления и мокрый снег, что существенно увеличит риск дорожно-транспортных происшествий и травм среди пешеходов. Кроме осадков, прогнозируется сильный северо-восточный ветер с порывами до 16-21 метров в секунду.

В отдельных районах области ожидается установление временного снежного покрова. На дорогах и тротуарах образуется гололедица, что создаст дополнительные трудности для водителей и пешеходов. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

МЧС России обращается к жителям Омской области с призывом соблюдать осторожность в эти дни. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям следует оперативно информировать об этом дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления.

Наступающие погодные условия напоминают о необходимости подготовки к зимнему периоду. Напомним, что омские бригады активно работают над восстановлением отопления. Тепло вернулось уже в 149 домов.

Минус 40 повреждений за день. В Омске бригады вернули тепло в 149 домов
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#Екатерина Тараленко#ДТП#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Зима#Гололед#Новости#Гололедица#Ветер#МЧС России
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