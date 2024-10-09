Снег и гололед придут неожиданно: омичей предупредили о резкой смене погоды

По данным Обь-Иртышского УГМС по Омской области в ближайшие дни ожидается значительное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают, что с 10 октября и в последующие два дня, 11 и 12 октября 2024 года, регион столкнется с резкими изменениями погоды, которые могут повлиять на повседневную жизнь и безопасность жителей.