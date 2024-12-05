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Тюремный срок

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2024
Протоирей освятил омскую тюрьму, чтобы повлиять на работников и заключенных
Обряд освящения прошел в следственном изоляторе №1 УФСИН.
5 декабря, 13:29
Рейтинг колоний, приближение зимы и подорожание газа. Омск сегодня
9 октября, 15:19
Грозит тюремный срок. Омич попался с поддельными водительскими правами
Мужчина приобрел документ в интернете.
26 апреля, 02:52
В Омской области помиловали женщину, совершившую преступление по неосторожности
Всего ходатайств было пять, в их рассмотрении принимала участие уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.
20 марта, 09:18
«В неизвестном направлении». Политика Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской ИК-6
30 января, 11:32
2023
Сохраняйте спокойствие. Для омских заключенных проведут антитеррористическое учение
Его главная цель — повысить навыки руководства в моменты угрозы.
15 ноября 2023, 11:08
Получил по заслугам. В Омске вынесли приговор лжесотруднику газовой службы
Апелляционный суд оставил в силе приговор 44-летнего омича по делу о мошенничестве под предлогом замены газовых счетчиков.
10 августа 2023, 09:05
Придавила коленом. На ж/д вокзале омичка набросилась на мужчину и украла деньги
Женщина уже 9 раз привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
21 июня 2023, 04:47
В Омске осудили за вымогательство криптовалюты фальшивых следователей
1 марта 2023, 11:02
2022
От срока не отделаться. Омского «Мимино» окончательно отправили в колонию
27 декабря 2022, 08:54

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