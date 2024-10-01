Победа «Авангарда», технический сбой в автобусах и садик без отопления. Омск сегодня

Posted 1 октября, 14:22
Published 1 октября, 14:22
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
Новость №1. Омский «Авангард» в упорной борьбе одолел «Сибирь» и прервал серию неудач
Вчера «Авангард» прервал серию из семи поражений и победил «Сибирь». Первая шайба попала в ворота только на 24-й минуте игры, забросил ее соперник «ястребов». После новосибирцы увеличили разрыв. Однако уже через несколько минут Игорь Мартынов сократил отставание, а после Линден Вей сравнял счет. Победную шайбу забросил недавно вернувшийся в Омск Райан Спунер.
Новость №2. Омичам рассказали, почему в автобусах перестали работать скидки на проезд
Сегодня утром в омских автобусах, троллейбусах и трамваях произошел технический сбой — перестала работать скидка при отплате проезда через NFC-таблички. Позже в Национальной системе платежных карт сообщили, что все неполадки устранены, компания начала думать над тем, как вернуть пассажирам недополученную скидку в 8 рублей.
Новость №3. В один из детских садов Омска до сих пор не пришло тепло
Родители, чьи дети ходят в детский сад №9 на улице Волочаевской, рассказали, что в учреждении до сих пор нет отопления, несмотря на то, что тепло должно поступать во все социальные учреждения города еще на прошлой неделе. При этом причина его отсутствия неизвестна, в ЕДДС и РТС по этому поводу сообщают разные данные.
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