Победа «Авангарда», технический сбой в автобусах и садик без отопления. Омск сегодня

Родители, чьи дети ходят в детский сад №9 на улице Волочаевской, рассказали, что в учреждении до сих пор нет отопления, несмотря на то, что тепло должно поступать во все социальные учреждения города еще на прошлой неделе. При этом причина его отсутствия неизвестна, в ЕДДС и РТС по этому поводу сообщают разные данные.