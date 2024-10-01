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Posted 1 октября, 12:52

Published 1 октября, 12:52

Modified 1 октября, 12:55

Updated 1 октября, 12:55

В один из детских садов Омска до сих пор не пришло тепло

«Греются на улице». Омичи пожаловались на отсутствие отопления в детском саду

1 октября 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney

В один из детских садов Омска до сих пор не пришло тепло

По словам омичей, дети ходят греться на улицу, причина отсутствия отопления, тем временем, до сих пор неизвестна.

В редакцию Города55 обратились родители, чьи дети ходят в детский сад №9 на улице Волочаевской. По их словам, в группах до сих пор нет отопления, несмотря на то, что тепло должно поступать во все социальные учреждения города с прошлой недели.

«Администрация Омска объявила на той неделе, что тепло подано во все образовательные учреждения. О том, что в детский сад №9 его не дали — написать забыли. 1 октября температура в Омске от +7 до +20 градусов, дети ходят греться на улицу, а 2 октября максимальная температура +11», — рассказал омич Егор.

Мужчина также отметил, что причина отсутствия тепла неизвестна, в ЕДДС и РТС по этому поводу сообщают разные данные.

Напомним, что жители некоторых домов в омских Нефтяниках остались без горячей воды и отопления из-за ремонта магистрального трубопровода на проспекте Мира. Он подает тепло в 119 объектов, среди которых школы, детские сады и медицинские учреждения.

В центре Омска и Нефтяниках сотни домов остаются без горячей воды
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Детский сад#Детсад#Новости#Тепло
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