«Греются на улице». Омичи пожаловались на отсутствие отопления в детском саду

Posted 1 октября, 12:52
Published 1 октября, 12:52
Modified 1 октября, 12:55
Updated 1 октября, 12:55
В редакцию Города55 обратились родители, чьи дети ходят в детский сад №9 на улице Волочаевской. По их словам, в группах до сих пор нет отопления, несмотря на то, что тепло должно поступать во все социальные учреждения города с прошлой недели.
«Администрация Омска объявила на той неделе, что тепло подано во все образовательные учреждения. О том, что в детский сад №9 его не дали — написать забыли. 1 октября температура в Омске от +7 до +20 градусов, дети ходят греться на улицу, а 2 октября максимальная температура +11», — рассказал омич Егор.
Мужчина также отметил, что причина отсутствия тепла неизвестна, в ЕДДС и РТС по этому поводу сообщают разные данные.
Напомним, что жители некоторых домов в омских Нефтяниках остались без горячей воды и отопления из-за ремонта магистрального трубопровода на проспекте Мира. Он подает тепло в 119 объектов, среди которых школы, детские сады и медицинские учреждения.
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