Сбой СДЭК: когда можно забрать посылки с пунктов выдачи

Со вчерашнего дня в службе доставки СДЭК появились серьезные проблемы. Технический сбой вывел из строя работу всей компании. Сколько еще ждать людям, у которых застряли посылки? Ответ — в материале Города55.