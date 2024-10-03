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Сбой

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2024
Не могут зайти в чаты. В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой
3 октября, 11:47
Победа «Авангарда», технический сбой в автобусах и садик без отопления. Омск сегодня
1 октября, 14:22
Врачи омского онкодиспансера едва не остались без зарплаты
26 августа, 08:47
Опасное заболевание, причина потопа в СНТ и сбой Telegram. Омск сегодня
21 августа, 13:59
Не «грузит». Омичи пожаловались на серьезный сбой в работе мессенджера Telegram
21 августа, 11:24
Снова авария. Жители центра Омска пожаловались на работу интернета Ростелеком
В работе интернет-провайдера Ростелеком снова случился сбой, с проблемой столкнулись жители Центрального округа Омска.
20 июля, 12:53
Никаких сбоев нет. Омский аэропорт не пострадал от неполадок в работе системы Windows
19 июля, 08:59
Не могут сесть самолеты. По всему миру наблюдается сбой в работе системы Windows
19 июля, 08:31
Плохие новости. На YouTube будут ухудшаться скорость загрузки и качество видео в РФ
12 июля, 07:51
Сбой в работе СДЭК: угроза хакеров и сроки восстановления
В воскресенье, 26 мая, в службе СДЭК случился сбой. Проблема оказалась настолько масштабной, что систему не могут восстановить уже несколько дней. Стали известны новые подробности инцидента. Город55 опубликовал последние данные.
28 мая, 09:46
Сбой СДЭК: когда можно забрать посылки с пунктов выдачи
Со вчерашнего дня в службе доставки СДЭК появились серьезные проблемы. Технический сбой вывел из строя работу всей компании. Сколько еще ждать людям, у которых застряли посылки? Ответ — в материале Города55.
27 мая, 13:49
Омичи сообщили о неполадках в работе Telegram
18 февраля, 12:01
Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров
Неполадки в приложениях зафиксировали в Омской области, Якутии, в Башкирии, Татарстане, в Краснодарском крае, Челябинской области, в Новосибирской области.
24 января, 04:32
И в Омске тоже. Пользователи «ВКонтакте» столкнулись с массовым сбоем соцсети
16 января, 09:01
2023
«ВК умер». Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе соцсети
22 ноября 2023, 12:48
Масштабный сбой, спасение совы и отравление детей. Омск сегодня
13 ноября 2023, 16:17
Крупные неполадки. Омичи и жители других регионов рассказали о сбоях в работе Сбера
13 ноября 2023, 10:48
Шипение и отключение экрана. Омичи неделю будут терпеть помехи в телевизоре
Специалисты будут проводить плановые работы, при которых нужно отключать оборудование.
10 ноября 2023, 09:37
Сбои в работе Wildberries, таксист-извращенец и эвакуация в Марьяновку. Омск сегодня
29 сентября 2023, 14:43
Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе Wildberries
По словам пользователей, в приложении и на сайте магазина невозможно сделать заказ и увидеть «отложенные» товары.
29 сентября 2023, 10:43

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