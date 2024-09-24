«Утечка умов и низкая зарплата»: Смолин высказался о кадровом кризисе в омских школах

«Школьный кадровый кризис без денег мог бы победить только Мавроди», — считает депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Как выяснил Город55, по последним данным, в начале учебного года в омских школах не хватает порядка 450 учителей. Больше всего в дефиците находятся педагоги по таким дисциплинам, как математика (80 педагогов), русский язык и литература (65 вакансий), английский язык (51 специалист), а также физика (31 вакансия) и технология (30 учителей). Кроме того, существует явная потребность в учителях начальных классов.