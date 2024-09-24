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Posted 24 сентября, 10:01

Published 24 сентября, 10:01

Modified 24 сентября, 13:33

Updated 24 сентября, 13:33

Смолин рассказал, как преодолеть кадровый кризис в омских школах

«Утечка умов и низкая зарплата»: Смолин высказался о кадровом кризисе в омских школах

24 сентября 2024, 10:01
Фото: 1MI

Смолин рассказал, как преодолеть кадровый кризис в омских школах

Депутат Госдумы от Омской области надеется, что политическая элита страны наконец-то поймет остроту проблемы. Учителей не хватает в большинстве регионов страны.

«Школьный кадровый кризис без денег мог бы победить только Мавроди», — считает депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Как выяснил Город55, по последним данным, в начале учебного года в омских школах не хватает порядка 450 учителей. Больше всего в дефиците находятся педагоги по таким дисциплинам, как математика (80 педагогов), русский язык и литература (65 вакансий), английский язык (51 специалист), а также физика (31 вакансия) и технология (30 учителей). Кроме того, существует явная потребность в учителях начальных классов.

Город55 узнал у Смолина, как можно решить проблему кадрового голода в сфере образования и почему учителя не хотят работать в школах.

«В политических элитах нет даже точного представления о том, сколько учителей требуется российской школе. В правительстве называют цифры от 11 до 30 тысяч вакантных мест для педагогов. Но судя по тому, что только в Омске не хватает около 450 учителей, а наш город составляет лишь сотую часть населения России, то явно больше. Ситуация простая: затраты, напряженность, квалификация учительского труда совершенно не соответствует заработной плате», — рассказал Смолин.

По его словам, учителей не хватает в большинстве регионов России. Даже в Москве, по данным общественной палаты, выпускники пробуют работать в школе, но вскоре находят себя в других сферах. Порой они даже соглашаются на зарплату ниже, но при этом с меньшим напряжением и затратами нервной энергии.

«В Госдуме создана специальная рабочая группа под руководством первого зампреда Госдумы Ивана Мельникова. Первое заседание показало, что учителей и врачей мы выпускаем достаточно, но они слишком быстро уходят из образования и медицины: врачи — в частные клиники, а учителя — в разные места, в том числе в частную практику. Работая репетитором, при гораздо меньшем напряжении, можно получать гораздо больше денег», — отметил депутат.
Смолин считает важным, чтобы политическая элита осознала остроту проблемы.Смолин считает важным, чтобы политическая элита осознала остроту проблемы.
Смолин считает важным, чтобы политическая элита осознала остроту проблемы.. Фото: 1MI

В то же время российские чиновники отрицают дефицит кадров среди педагогов. Так, еще прошлой осенью вице-премьер Татьяна Голикова заявила о нехватке в России всего 11 тысяч учителей.

«В ответ я напомню, что в нашей стране примерно 1 миллион 250 тысяч учителей. По данным Центра непрерывного образования при РАНХиГС заявляет, что при работе на 1,5 ставки не хватало бы примерно 250 тысяч учителей. А если бы все учителя работали только на одну ставку, не хватало бы около полумиллиона. Для того, чтобы преодолеть кадровый кризис, нужно реализовать майский Указ президента основанные на нем законопроекты, в которых мы требуем, чтобы, во-первых, учительская зарплата была не ниже средней не только по региону, но и по России, во-вторых, учитель работал на одну ставку. Тогда кадровый кризис будет быстро преодолен», — считает Смолин.

По словам депутата, в российских рейтингах развития человеческого потенциала Омск занимает высокие места по индексу образования, но при этом низкие — по долголетию материального благосостояния. То есть омичи стремятся получать образование, но после этого хотят иметь хорошую заработную плату, поэтому уезжают в другие регионы за высшим заработком.

«Я лично видел молодую семью учителей из Тарского района в Московской области. Полагаю, еще больше наших в Тюмени, Новосибирске, Питере, Краснодаре и других городах. Поэтому ситуацию усугубляет не отдельная проблема омских учителей, а общая проблема утечки умов из нашего края», — заключил Смолин.
На общую ситуацию накладывается проблема, которую Смолин назвал «горем от ума».На общую ситуацию накладывается проблема, которую Смолин назвал «горем от ума».
На общую ситуацию накладывается проблема, которую Смолин назвал «горем от ума».. Фото: 1MI

Бывший учитель, эксперт в области образования Степан Кошкарев считает, что проблемы, из-за которых наблюдается дефицит педагогов, остаются одинаковыми из года в год. Среди них: низкая заработная плата, низкий статус профессии, высокий уровень ответственности и требований к специалисту, растущая нагрузка, незащищенность от административного и родительского давления, бюрократия.

«Зачем учиться 4-5 лет, постоянно работать над собой и получать 40 тысяч, когда легче и проще это сделать, выполняя другую работу, которая не требует квалификации, не портит нервы и, например, не указывает тебе в чем ходить? Ответ, на мой взгляд, очевиден. В целом это проблемы всей системы школьного образования, а не только Омской области», — подчеркнул Кошкарев.

Ранее эксперт подробнее рассказывал Городу55 о том, почему в омских школах дефицит учителей и что с этим делать. Об этом читайте в нашем материале по ссылке.

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