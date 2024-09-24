«Утечка умов и низкая зарплата»: Смолин высказался о кадровом кризисе в омских школах

Posted 24 сентября, 10:01
Published 24 сентября, 10:01
Modified 24 сентября, 13:33
Updated 24 сентября, 13:33
«Школьный кадровый кризис без денег мог бы победить только Мавроди», — считает депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Как выяснил Город55, по последним данным, в начале учебного года в омских школах не хватает порядка 450 учителей. Больше всего в дефиците находятся педагоги по таким дисциплинам, как математика (80 педагогов), русский язык и литература (65 вакансий), английский язык (51 специалист), а также физика (31 вакансия) и технология (30 учителей). Кроме того, существует явная потребность в учителях начальных классов.
Город55 узнал у Смолина, как можно решить проблему кадрового голода в сфере образования и почему учителя не хотят работать в школах.
«В политических элитах нет даже точного представления о том, сколько учителей требуется российской школе. В правительстве называют цифры от 11 до 30 тысяч вакантных мест для педагогов. Но судя по тому, что только в Омске не хватает около 450 учителей, а наш город составляет лишь сотую часть населения России, то явно больше. Ситуация простая: затраты, напряженность, квалификация учительского труда совершенно не соответствует заработной плате», — рассказал Смолин.
По его словам, учителей не хватает в большинстве регионов России. Даже в Москве, по данным общественной палаты, выпускники пробуют работать в школе, но вскоре находят себя в других сферах. Порой они даже соглашаются на зарплату ниже, но при этом с меньшим напряжением и затратами нервной энергии.
«В Госдуме создана специальная рабочая группа под руководством первого зампреда Госдумы Ивана Мельникова. Первое заседание показало, что учителей и врачей мы выпускаем достаточно, но они слишком быстро уходят из образования и медицины: врачи — в частные клиники, а учителя — в разные места, в том числе в частную практику. Работая репетитором, при гораздо меньшем напряжении, можно получать гораздо больше денег», — отметил депутат.
В то же время российские чиновники отрицают дефицит кадров среди педагогов. Так, еще прошлой осенью вице-премьер Татьяна Голикова заявила о нехватке в России всего 11 тысяч учителей.
«В ответ я напомню, что в нашей стране примерно 1 миллион 250 тысяч учителей. По данным Центра непрерывного образования при РАНХиГС заявляет, что при работе на 1,5 ставки не хватало бы примерно 250 тысяч учителей. А если бы все учителя работали только на одну ставку, не хватало бы около полумиллиона. Для того, чтобы преодолеть кадровый кризис, нужно реализовать майский Указ президента основанные на нем законопроекты, в которых мы требуем, чтобы, во-первых, учительская зарплата была не ниже средней не только по региону, но и по России, во-вторых, учитель работал на одну ставку. Тогда кадровый кризис будет быстро преодолен», — считает Смолин.
По словам депутата, в российских рейтингах развития человеческого потенциала Омск занимает высокие места по индексу образования, но при этом низкие — по долголетию материального благосостояния. То есть омичи стремятся получать образование, но после этого хотят иметь хорошую заработную плату, поэтому уезжают в другие регионы за высшим заработком.
«Я лично видел молодую семью учителей из Тарского района в Московской области. Полагаю, еще больше наших в Тюмени, Новосибирске, Питере, Краснодаре и других городах. Поэтому ситуацию усугубляет не отдельная проблема омских учителей, а общая проблема утечки умов из нашего края», — заключил Смолин.
Бывший учитель, эксперт в области образования Степан Кошкарев считает, что проблемы, из-за которых наблюдается дефицит педагогов, остаются одинаковыми из года в год. Среди них: низкая заработная плата, низкий статус профессии, высокий уровень ответственности и требований к специалисту, растущая нагрузка, незащищенность от административного и родительского давления, бюрократия.
«Зачем учиться 4-5 лет, постоянно работать над собой и получать 40 тысяч, когда легче и проще это сделать, выполняя другую работу, которая не требует квалификации, не портит нервы и, например, не указывает тебе в чем ходить? Ответ, на мой взгляд, очевиден. В целом это проблемы всей системы школьного образования, а не только Омской области», — подчеркнул Кошкарев.
Ранее эксперт подробнее рассказывал Городу55 о том, почему в омских школах дефицит учителей и что с этим делать. Об этом читайте в нашем материале по ссылке.