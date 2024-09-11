«Работать за 40 тысяч?»: почему в омских школах дефицит учителей и что с этим делать

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Многие регионы России испытывают острый дефицит школьных учителей. В Омске, по последним данным департамента образования, не хватает порядка 450 педагогов. В целом образовательные учреждения города нуждаются в учителях 15 дисциплин.
О том, как решить проблему кадрового голода в сфере образования, корреспондент Города55 Ольга Скворцова узнала у бывшего учителя, эксперта в области образования Степана Кошкарева.
По его словам, если учитывать только открытые вакансии, которые подаются в департаменты или министерства образования, то потребность не очень большая. На самом деле это лишь говорит о том, что официальные данные о нехватке педагогов сильно разнятся с реальностью.
«В Омской области около 13 тысяч специалистов, по официальным заявлениям, требуется всего 450 учителей. Вроде ничего страшного, но нужно учитывать, что средняя нагрузка на педагогов в регионе приближается к двум ставкам. То есть каждый учитель ведет за двоих. Нужно отметить и практику непрофильного преподавания, когда, например, учитель физики ведет информатику, и это не самый плохой вариант, а также соотношение количества детей на одного педагога. Этот показатель растет все последние годы, и не только в Омске, а по всей стране. Все это серьезно сказывается на доступности и качестве школьного образования. Таким образом, в регионе реально не хватает не 450 специалистов, а хотя бы 3-4 тысячи. А это уже другой уровень потребности, — объяснил Кошкарев.
Проблемы, из-за которых наблюдается такой дефицит педагогов, остаются те же, что и десять лет назад. По словам эксперта, в их число входят: низкая заработная плата, низкий статус профессии, высокий уровень ответственности и требований к специалисту, растущая нагрузка, незащищенность от административного и родительского давления, бюрократия.
«Зачем учиться 4-5 лет, постоянно работать над собой и получать 40 тысяч, когда легче и проще это сделать, выполняя другую работу, которая не требует квалификации, не портит нервы и, например, не указывает тебе в чем ходить? Ответ, на мой взгляд, очевиден. В целом это проблемы всей системы школьного образования, а не только Омской области», — отметил Степан Кошкарев.
По последней информации департамента образования, в Омске самый большой недобор продолжают фиксировать среди учителей математики (80 открытых вакансий), русского языка и литературы (65 вакансий). Но на самом деле не хватает и многих других специалистов.
«Часто зависит от того, в каком месте профильные специалисты могут применять еще свои навыки. Учителя математики имеют хорошую базу для работы в IT», — добавил Кошкарев.
Эксперт в области образования считает, что сейчас одним повышением зарплаты проблему не решить. По его словам, в стране дефицит свободных рук, низкая безработица, а учительская профессия требует специфических навыков и, по сути, призвания и желания работать с детьми.
«Нужно перестать вносить в образовательную систему бесконечные изменения, при этом повышать значительно зарплату, вводить льготы. Посмотрите, как государство борется за IT-специалистов. Вот пример, когда есть заинтересованность. Но тут проблема куда глубже, образование в обществе имеет прикладную функцию — подготовка кадров. В российской экономике должны происходить изменения. Должны создаваться рабочие места, много рабочих мест, которые будут требовать высококвалифицированных специалистов, а пока обратите внимание на наш рынок труда. Какие профессии являются самыми массовыми? Водители, продавцы, думаю, что уже к списку добавились и курьеры. В таких условиях нет потребности в качественном и доступном школьном образовании. Оно просто не нужно для экономики страны», — отметил Степан.
На вопрос о том, возможно ли в будущем такое, что детей будет некому учить, он ответил отрицательно. Однако, по словам Кошкарева, ситуация с дефицитом учителей скажется на доступности образования.
«Учить всегда кто-то будет, но мы можем потерять доступность школьного образования, точнее, качество доступного образования. Нужно сказать, что уже теряем, а будет хуже, если не начнем решать проблемы системным образом. А пока ждет перспектива, когда хорошее образование будет только для единиц „успешных“ олимпиадников и активистов, а также тех, у кого есть деньги», — заключил эксперт.