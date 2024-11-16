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Тюмень

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Ноябрь
Страшное ДТП на «трассе смерти»: погибли два человека, еще трое пострадали
16 ноября, 03:44
Октябрь
Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение
22 октября, 03:52
Больше не и. о. Омский департамент строительства возглавил Маер
4 октября, 05:55
Сентябрь
Бастрыкин поручил расследовать дело пропавшего в Тюмени омича
Мужчина провел в Тюмени долгие годы, работая на неизвестных людей.
27 сентября, 03:51
«Утечка умов и низкая зарплата»: Смолин высказался о кадровом кризисе в омских школах
24 сентября, 10:01
Старт 15 декабря. Из Омска до Екатеринбурга запустят скоростную электричку
19 сентября, 07:15
«Убийцы» в городе. В Омске выступила электроклэш-группа из Томска
15 сентября, 10:48
Омичи смогут уехать в Екатеринбург на скоростной «Ласточке»
6 сентября, 13:45
Август
В страшной аварии на трассе «Тюмень — Омск» с большегрузом погибли два человека
8 августа, 06:29
Июль
ГАИ ограничило движение по трассе «Тюмень-Омск» из-за аварии с участием большегрузов
Столкновение двух «тяжеловесов» произошло на 331 километре автодороги Р-402: сейчас там запустили реверсивное движение.
28 июля, 13:13
Проект ремонта Комсомольского моста в Омске прошел окончательную экспертизу
22 июля, 07:30
60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат
8 июля, 03:01
Июнь
Единый порыв. Омичи устроили рекордную массовую медитацию на стадионе «Динамо»
23 июня, 12:52
В омском правительстве не стали называть сроки ремонта «трассы смерти»
Участок с 540-го по 579-й км планируют расширить до 4 полос.
20 июня, 08:30
Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственника
17 июня, 05:04
Май
Водитель оказался в ловушке. Большегруз раздавил легковушку на трассе Тюмень — Омск
20 мая, 05:56
Апрель
Заметили не сразу. В самолет, летевший в Омск, ударила молния
23 апреля, 08:16
Март
Ехали на летней резине. На трассе Тюмень — Омск разбились двое студентов колледжа
21 марта, 06:54
Уснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом
В салоне автобуса находились 40 пассажиров.
5 марта, 04:13
Февраль
В Омске отменили концерт популярной певицы Zivert
22 февраля, 06:08

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