«Ведутся активные обсуждения». Иван Кротт высказался об отмене ЕГЭ в Омске

Сегодня, 30 августа, глава омского минобразования Иван Кротт принял участие в эфире телеканала «Вести.Омск», где ответил на все интересующие вопросы родителей и журналистов в преддверии нового учебного года. Одним из них стал популярный вопрос отмены ЕГЭ. Министр рассказал, что сам когда-то проверял работы выпускников по истории — предмету, который был у него профильным, и заметил, что система сильно изменилась.