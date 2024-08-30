«Ведутся активные обсуждения». Иван Кротт высказался об отмене ЕГЭ в Омске

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Published Сегодня, 07:47
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Сегодня, 30 августа, глава омского минобразования Иван Кротт принял участие в эфире телеканала «Вести.Омск», где ответил на все интересующие вопросы родителей и журналистов в преддверии нового учебного года. Одним из них стал популярный вопрос отмены ЕГЭ. Министр рассказал, что сам когда-то проверял работы выпускников по истории — предмету, который был у него профильным, и заметил, что система сильно изменилась.
«Пока другого механизма нам не предлагали. Юридически у нас закреплен Единый Государственный Экзамен. Активные обсуждения ведутся постоянно: что с ним делать, как развивать и изменять. Я в этом вопросе доверяю экспертному сообществу. Но за 15 лет ЕГЭ сильно изменилось. Сам когда-то был экспертом по проверки. Меняются вопросы, учебные курсы, содержание. Сейчас других механизмов нет, но если его предложат на уровне государства, то, конечно, рассмотрим. Плюсы и минусы во всем есть», — лаконично ответил чиновник.
До этого Иван Кротт участвовал в пресс-конференции, где рассказал, что в этом году омские школы активно набирали новых преподавателей. По словам министра, в этом году на работу в учебных заведениях выйдет 429 новых учителей.