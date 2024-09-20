Хоценко предложил распространить инициативное бюджетирование на школы Омской области

Posted 20 сентября, 09:41
Published 20 сентября, 09:41
Modified 20 сентября, 09:43
Updated 20 сентября, 09:43
Губернатор Виталий Хоценко в пятницу посетил Крутинский район. Именно здесь уже два года проводят муниципальный конкурс школьных проектов «Я и моя школа». Школьники вместе с учителями работают над придумыванием идей, а реализовать их районная администрация помогает при помощи соцпартнеров. Выиграть школьное бюджетирование может любое общеобразовательное учреждение Крутинского района.
Крутинская гимназия, в которой побывал губернатор, в прошлом году выиграла 1 млн рублей на создание инженерного класса. А в 2024-м учебное заведение на выигранные 350 тысяч оборудовало швейную мастерскую. С ремонтом кабинета помогли социальные партнеры. По мнению Хоценко, практику школьного инициативного бюджетирования можно было бы распространить и на другие районы области.
«Это очень хорошая практика. У нас есть региональный конкурс инициативных проектов „Решают люди“, когда жители сами выбирают, какой населенный пункт, какое место благоустроить. То же самое теперь есть и в школах Крутинского района, когда школьники и педагоги сами определяют, где создать инженерный класс, куда и какое купить оборудование. Это хорошая инициатива. Мы ее будем тиражировать в районах области», — сообщил Хоценко.
Отметим, что за все время в Крутинском районе успели реализовать уже шесть школьных инициатив. Район также является вторым в области по числу инициативных проектов в рамках «Решают люди».