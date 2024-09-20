Хоценко предложил распространить инициативное бюджетирование на школы Омской области

Крутинская гимназия, в которой побывал губернатор, в прошлом году выиграла 1 млн рублей на создание инженерного класса. А в 2024-м учебное заведение на выигранные 350 тысяч оборудовало швейную мастерскую. С ремонтом кабинета помогли социальные партнеры. По мнению Хоценко, практику школьного инициативного бюджетирования можно было бы распространить и на другие районы области.