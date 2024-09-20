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Posted 20 сентября, 09:41

Published 20 сентября, 09:41

Modified 20 сентября, 09:43

Updated 20 сентября, 09:43

Хоценко предложил распространить инициативное бюджетирование на школы Омской области

Хоценко предложил распространить инициативное бюджетирование на школы Омской области

20 сентября 2024, 09:41
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области
Сегодня губернатор Омской области побывал в образовательных учреждениях Крутинского района, в котором уже пару лет проводят конкурс школьных проектов и спонсируют интересные инициативы.

Губернатор Виталий Хоценко в пятницу посетил Крутинский район. Именно здесь уже два года проводят муниципальный конкурс школьных проектов «Я и моя школа». Школьники вместе с учителями работают над придумыванием идей, а реализовать их районная администрация помогает при помощи соцпартнеров. Выиграть школьное бюджетирование может любое общеобразовательное учреждение Крутинского района.

Крутинская гимназия, в которой побывал губернатор, в прошлом году выиграла 1 млн рублей на создание инженерного класса. А в 2024-м учебное заведение на выигранные 350 тысяч оборудовало швейную мастерскую. С ремонтом кабинета помогли социальные партнеры. По мнению Хоценко, практику школьного инициативного бюджетирования можно было бы распространить и на другие районы области.

«Это очень хорошая практика. У нас есть региональный конкурс инициативных проектов „Решают люди“, когда жители сами выбирают, какой населенный пункт, какое место благоустроить. То же самое теперь есть и в школах Крутинского района, когда школьники и педагоги сами определяют, где создать инженерный класс, куда и какое купить оборудование. Это хорошая инициатива. Мы ее будем тиражировать в районах области», — сообщил Хоценко.
Крутинская гимназияКрутинская гимназия
Крутинская гимназияКрутинская гимназия
Крутинская гимназияКрутинская гимназия
Крутинская гимназияКрутинская гимназия
Крутинская гимназияКрутинская гимназия
Крутинская гимназия. Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области

Отметим, что за все время в Крутинском районе успели реализовать уже шесть школьных инициатив. Район также является вторым в области по числу инициативных проектов в рамках «Решают люди».

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Губернатор#Новости#Школы#Крутинский район#Виталий Хоценко#Инициативные проекты
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