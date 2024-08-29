«Как хорошее кафе». Выбрали топ лучших омских школ и узнали, чем они хороши

В преддверии нового учебного года Город55 составил топ лучших школ города по отзывам в 2ГИС. Выяснилось, что пятибалльной оценки нет ни у одного учреждения. Разбираемся, как, по мнению пользователей, выглядит пятерка рейтинговых школ (учитывались только те, у которых есть 10 и более отзывов, — прим. Ред.).