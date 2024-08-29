«Как хорошее кафе». Выбрали топ лучших омских школ и узнали, чем они хороши

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Ежегодно осенью тысячи детей в первый раз идут в школу. В этом году в омские образовательные учреждения отправятся 13 148 первоклассников.
В преддверии нового учебного года Город55 составил топ лучших школ города по отзывам в 2ГИС. Выяснилось, что пятибалльной оценки нет ни у одного учреждения. Разбираемся, как, по мнению пользователей, выглядит пятерка рейтинговых школ (учитывались только те, у которых есть 10 и более отзывов, — прим. Ред.).
На первом месте находится школа №96 с рейтингом 4,5 балла. Она находится на 21-й Амурской, 37/1 в Центральном округе. Четырехэтажное здание открыло свои двери в 2021 году. Напомним, что именно в эту школу последние два года поступало рекордное число первоклассников.
На момент публикации омичи оставили 23 отзыва, большинство из которых — положительные. Многим нравится современный дизайн учреждения, мероприятия, которые там организуют и проводят, наличие лифта и расположение в новом микрорайоне.
«Перешла в эту школу в 10 классе. В школе всегда что-то происходит, разные конкурсы, фестивали, мероприятия. Нагрузка хорошая, с начала года начали готовить к экзаменам по основным предметам. С учителями можно найти общий язык, если что-то непонятно», — оставила отзыв в январе 2024 года Юлия.
Также люди делают акцент на хорошем питании, хотя для многих учебных заведений эта тема проблемная. Например, за прошлый год Роспотребнадзор нашел больше тысячи нарушений в школах Омска.
«Учителя и директор профессионалы своего дела, столовая на уровне хорошего кафе», — поделился впечатлениями омич Игорь.
Но не обошлось совсем без негативных отзывов. Двое омичей остались недовольны педагогическим составом школы. Они считают, что учителя плохо готовят девятиклассников и одиннадцатиклассников к государственным экзаменам.
«Искренне не понимаю всего восторга и желания попасть в эту школу. Ничего необычного в ней не увидела, а вот негативное впечатление она о себе оставила. Как можно было дать 11 классу такого учителя русского языка и литературы, который не раз сам допускал ошибки в словах и не мог успокоить класс, из–за чего уроки проходили буквально никак, а в 10 классе не было подготовки к ЕГЭ почти от слова совсем», — такой отзыв оставила омичка Дарья 1 августа 2023 года.
Второе место занимает учебное заведение, расположенное на Московке-2 — по улице Усадебная, 13. Омичи оставили о нем 19 отзывов. Они отмечают хорошее питание для детей, большое количество бесплатных кружков (танцы, вокал, театральный кружок) и мероприятий, а также понимающий педагогический состав.
А вот работу нового директора оценивают двояко: одни считают, что с его приходом учреждение вышло на высший уровень, другие — что руководитель навязывает свое мнение.
«Ужасное отношение к ученикам, писал сегодня экзамен, все было на низшем уровне из-за неорганизованности. Считаю что надо данное учебное заведение убрать из списка пунктов проведения экзаменов», — оставил еще один негативный отзыв омич Денис.
Осенью прошлого года у этого учебного заведения был рейтинг 4,5 балла и 68 отзывов. За год у школы на 24-й Северной появилось еще десять отзывов, большинство из которых положительные.
Это образовательное учреждение хвалят за интересно организованную внеклассную деятельность, профессиональный состав педагогов, мероприятия, которые проводят в стенах школы. Некоторые также пишут про состояние здания: «пол скрипит сильно, все ободрано», но многие готовы закрыть на это глаза.
«Здание, конечно, снаружи не очень. Хоть и старое, но теплое, чистое. В кабинетах окна пластиковые, а в коридорах еще старые деревянные. В школе есть хоккей, тхэквондо, собственный тир. На школьной территории бегают милые белочки, которых можно покормить», — написала одна из жительниц города в мае 2024 года
С 2019 года 11 отзывов успели оставить омичи о школе, которая находится на Дмитриева, 4/3 в Кировском округе. Некоторые отметили хорошую атмосферу в учреждении и доброго охранника, который «всегда за всеми присмотрит».
«Отличная школа, с замечательными учителями, вкладывающими душу в учеников», — написал омич Игорь еще в 2021 году.
Но не обошлось и без жалоб. За последние три года в комментариях появилось два негативных отзыва.
«Хотели подать документы в первый класс. На сайте информация, что приём документов с 6 июля для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. При звонке в школу 4 июля, спросив можно ли принести документы, грубая женщина недовольным голосом ответила: „Нет свободных мест“! Я все понимаю, но я звоню в школу можно и как-то повежливее разговаривать и хотя бы здороваться. Или на сайте вашей школы укажите, что мест нет, документы не принимаются», — написала омичка Елена в июле этого года.
Пятое место у школы на Багратиона, 7 в Центральном округе. Учреждение имеет 14 оценок. Отметим, что в прошлом году рейтинг школы составлял 4,2 (с 12 отзывами). Уже тогда были жалобы на то, что ученикам неадекватно выставляют оценки, а в столовой слишком высокие цены на питание.
Но хороших отзывов, судя по рейтингу, оказалось больше.
«Отличная школа. Учителя и директор очень компетентны в своей работе. Школа в отличном состоянии для своих лет. Окна заменены, в кабинетах новые парты, и стулья, шкафы. За последние года школа ожила и задышала. Спасибо директору за работу. Всегда поможет, очень доброжелательна. За учеников переживает, как за своих родных, на всех экзаменах или соревнованиях. Ни сколько не пожалела, что пришли в эту школу», — написала омичка Елена в январе прошлого года.
Некоторые учатся в этом учреждении поколениями. Так, омич Дмитрий поставил школе три звезды и написал, что когда-то сам в ней учился, а теперь и его сестра.
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От редакции Города55 добавим, что рейтинг лучших школ Омска основан исключительно на оценках в онлайн-сервисе, не может быть совершенно объективным и отражать реальное положение дел в образовательных учреждениях.