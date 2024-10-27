gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Краснодар

Выбрать дату
2024
Омск оказался аутсайдером по доле современного жилья, сданного в 2019–2024 году
27 октября, 08:22
«Утечка умов и низкая зарплата»: Смолин высказался о кадровом кризисе в омских школах
24 сентября, 10:01
Омск возглавил рейтинг городов с самыми дорогими гамбургерами
27 июля, 08:41
84 место. Омск попал в конец рейтинга российских городов по объему введенного жилья
15 июля, 04:11
Ценовая турбулентность. Омичей предупредили о снижении цен на новостройки
17 июня, 03:31
16 место из 16. Омск официально назвали неблагоприятным для проживания
2 апреля, 07:25
В Омске отменили концерт популярной певицы Zivert
22 февраля, 06:08
2023
Топ арбитража. «Транснефть — Западная Сибирь», загрязнение почвы, банкротства и долги
7 ноября 2023, 07:32
Омск оказался в антилидерах рейтинга городов-миллионников по уровню ЖКХ
11 июня 2023, 14:03
Омск стал вторым по числу нераспроданных квартир в новостройках
Исследование проводилось среди городов-миллионников в России.
23 апреля 2023, 08:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика